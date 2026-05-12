SK텔레콤 패스키, GS 인증 1등급 획득

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 차세대 인증 솔루션 '패스키'로 TTA로부터 GS인증 1등급을 획득했다.
- 패스키는 FIDO 기반으로 지문·안면 인식 등 생체 인식 방식으로 로그인하며 개인키는 기기 내에만 저장된다.
- SKT는 사내 시스템에 단계적으로 패스키를 적용한 뒤 대외 서비스로 확산할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 차세대 인증 솔루션 '패스키'로 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 소프트웨어 품질인증 최고 등급인 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했다고 12일 밝혔다.
GS인증은 ISO/IEC 국제 표준을 기반으로 소프트웨어의 기능 적합성, 보안성, 신뢰성 등을 평가하는 국가 공인 인증 제도다.
패스키는 FIDO(Fast Identity Online) 기반 인증 솔루션으로 비밀번호 대신 지문·안면 인식이나 PIN, 패턴 같은 생체 인식 방식으로 로그인한다.
공개키 암호화 원리를 적용해 사용자가 서비스에 등록할 때 기기 내에서 개인키와 공개키 한 쌍이 생성된다. 개인키는 사용자 기기의 보안 영역에만 저장되고 외부로 전송되지 않으며 공개키만 서비스 서버에 등록돼 인증에 활용된다.
로그인 시 기기에 저장된 개인키로 서명해 응답하는 방식으로 인증이 완료되므로 비밀번호나 키 관련 정보가 네트워크상에 남지 않는다.
이 솔루션은 Android, iOS 등 다양한 기기 환경을 지원하는 소프트웨어 개발 도구(SDK) 형태로 제공돼 기업들이 빠르게 서비스에 적용할 수 있다.
SK텔레콤은 이번 인증을 계기로 사내 시스템에 단계적으로 패스키를 적용할 계획이다. 사내에서 기술 안정성을 추가 검증한 뒤 대외 서비스로 확산을 추진한다.
이종현 SKT 통합보안센터장(CISO)은 "이번 GS인증 1등급 획득은 SKT가 FIDO 표준을 기반으로 축적해 온 기술력이 국가 공인 기준에서도 최고 수준임을 입증한 것"이라며 "이를 바탕으로 사내 보안 체계를 더욱 강화하고 안전한 인증 환경 구축을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com