화성시, 상반기 공공기관 직원 통합채용 실시

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 12일 2026년 상반기 공공기관 직원 통합채용을 실시한다.
- 8개 기관 총 34명을 모집하며 원서접수는 26일부터 6월 2일까지 온라인으로 받는다.
- 서류심사부터 면접까지 진행해 7월 15일 최종합격자를 발표한다.
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화성시 공공기관 통합채용 홈페이지 온라인 접수만 가능
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '2026년도 상반기 공공기관 직원 통합채용'을 실시한다고 12일 밝혔다.
채용 인원은 8개 기관 총 34명으로 ▲화성도시공사 5명 ▲화성시인재육성재단 3명 ▲화성시문화관광재단 7명 ▲화성푸드통합지원센터 8명 ▲화성시여성가족청소년재단 3명 ▲화성시환경재단 2명 ▲화성산업진흥원 4명 ▲화성시연구원 2명이다.
원서접수는 5월 26일부터 6월 2일 오후 6시까지 화성특례시 공공기관 통합채용 홈페이지(https://hscity.careerlink.kr)에서 온라인으로만 가능하다.
채용 절차는 서류심사, 필기시험, 인·적성검사, 면접전형 순으로 진행된다.
서류심사는 6월 4일부터 12일까지 진행되며, 필기시험은 6월 20일 치러질 예정이다.
필기시험 합격자를 대상으로 6월 27일 인·적성검사를 실시하고, 7월 6일부터 9일까지 면접전형을 거쳐 7월 15일 최종합격자를 발표할 예정이다.
이향순 정책기획관은 "공공기관 통합채용은 기관별 채용 절차의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 제도"라며 "직무 역량을 갖춘 우수 인재가 공정한 절차를 통해 선발될 수 있도록 전형 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 화성특례시는 2019년부터 공공기관 통합채용을 실시하고 있다.
2025년에는 130명 모집에 2,468명이 지원했으며, 이 가운데 107명이 최종 합격했다.
ssamdory75@newspim.com