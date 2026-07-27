NH농협은행, AI 기업여신 심사체계 구축...'에이전틱 AI 뱅크' 전환 본격화

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행은 27일 기업여신 심사용 AI 기반 PASS 심사체계를 구축했다고 밝혔다.
- 이 심사체계는 AI로 사전심사 정확도 제고와 상품추천 및 보고서 자동화 기능을 제공한다.
- 이를 통해 심사 효율과 고객 맞춤형 금융지원이 강화되고 기업 대출 처리 시간이 단축될 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = NH농협은행(은행장 강태영)은 기업여신 심사 과정에 AI 신기술을 접목한 'AI 기반 PASS(Professional Assessment Strategic System) 심사체계'를 구축하며 에이전틱 AI 뱅크 구현에 속도를 낸다고 27일 밝혔다.
'AI 기반 PASS 심사체계'는 기업여신 심사업무를 보다 신속하고 정교하게 지원하는 심사 플랫폼이다. 주요 적용 기능으로는 ▲본심사 수준의 정확도를 갖춘 사전심사 프로세스 도입 ▲사전심사 중 AI가 맞춤형 상품을 추천해주는 마케팅포인트 제공 ▲기업 심사보고서 작성 자동화 등이다.
이러한 기능들을 활용해 심사 담당자는 AI가 제공하는 분석 결과와 보고서를 기반으로 보다 신속하고 일관성 있는 의사결정을 수행할 수 있으며, 반복적인 문서 작성 업무는 줄이고 심사의 전문성과 고객 맞춤형 금융지원에 더욱 집중할 수 있게 된다.
기업 고객은 사전심사 단계에서 대출 가능성과 주요 검토사항을 빠르게 확인할 수 있어 금융지원 소요 시간이 단축되고, 기업별 특성에 맞는 금융지원과 더욱 향상된 고객 경험을 제공받을 것으로 기대된다.
여신심사부문 김성훈 부행장은"AI는 최고의 의사결정을 지원하는 핵심 파트너로 이번 심사체계 도입은 업무효율 강화 및 고객경험 제고를 지원한다"며, "농협은행은 우량한 기업에 대한 신속한 금융지원에 앞장서 생산적 금융을 강화하고 에이전틱 AI 뱅크를 구현해 나갈 것"이라고 말했다.
ssup825@newspim.com