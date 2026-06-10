한국타이어, 월드 디제이 페스티벌 참가…모터컬처 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지는 13일부터 14일까지
- 월드 디제이 페스티벌 공식 미디어 스폰서로 참여해
- 브랜드 영상 상영·현장 이벤트로 2030 소통 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 타이어업계가 제품 기술을 넘어 음악과 문화 콘텐츠로 소비자 접점을 넓히고 있다. 한국타이어가 국내 대표 EDM 축제에 참여해 2030 세대와의 브랜드 소통 강화에 나선다.
한국타이어앤테크놀로지는 오는 13일부터 14일까지 과천 서울랜드에서 열리는 '2026 월드 디제이 페스티벌'에 공식 미디어 스폰서로 참여한다고 밝혔다.
월드 디제이 페스티벌은 올해 20주년을 맞은 국내 대표 EDM 축제다. 한국타이어는 모터컬처 브랜드 '드라이브'를 앞세워 행사장 주요 무대 대형 LED 스크린에 브랜드 영상을 선보인다.
영상에는 미래지향적 콘셉트카와 음악 페스티벌 분위기를 결합한 모터컬처 세계관이 담긴다. 주행의 속도감과 음악의 에너지를 연결해 브랜드 이미지를 전달한다는 구상이다.
한국타이어는 행사 기간 현장 인증 이벤트도 진행한다. 공식 인스타그램 팔로우와 인증샷 업로드 등에 참여한 관객에게는 할인 쿠폰과 차량용 디퓨저 등을 제공한다.
한국타이어는 지난 5월 '에어 하우스'를 시작으로 월드 디제이 페스티벌, 7월 'S2O Korea 송크란 뮤직 페스티벌'까지 음악 기반 브랜드 프로젝트를 이어갈 계획이다.
chanw@newspim.com