한국타이어, RSG 개러지 페스타서 벤투스 라인업 전시

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지는 5월 29일부터 31일까지 성수동 RSG 개러지 페스타에 참가해 벤투스 타이어를 전시했다
- 한국타이어는 MINI 코리아 부스에서 MINI 1965 빅토리 에디션과 클래식 미니를 전시하고 초고성능 타이어 벤투스 에보를 선보였다
- 한국타이어는 6월 8일 MINI와 공동 제작한 브랜드 필름을 공개하고, MINI 신차용 타이어 공급 및 한정판 모델 독점 공급 이력을 강조했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지는 5월 29일부터 31일까지 서울 성수동에서 열리는 'RSG 개러지 페스타'에 참여해 고성능 타이어 벤투스 라인업을 전시한다고 밝혔다.
이번 행사는 자동차, 바이크, 음악, 패션 등 다양한 브랜드가 참여하는 라이프스타일 페스티벌이다. 한국타이어는 MINI 코리아 부스에서 고성능 차량 관심층과의 접점을 확대한다.
MINI 코리아 부스에는 'MINI 1965 빅토리 에디션'과 '클래식 미니'가 전시된다. 'MINI 1965 빅토리 에디션'은 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)의 1965년 몬테카를로 랠리 우승을 재해석한 한정 모델로, 한국타이어의 초고성능 타이어 벤투스 에보가 장착된다. 한국타이어는 WRC의 독점 타이어 공급사이자 후원사다.
한국타이어는 6월 8일 MINI 코리아와 공동 제작한 'Hankook Ventus X MINI JCW' 브랜드 필름을 공식 홈페이지와 유튜브, SNS 채널을 통해 공개한다. 영상은 벤투스와 MINI의 고성능 브랜드 존 쿠퍼 웍스(John Cooper Works)의 코너링 성능을 담았으며, MINI의 몬테카를로 랠리 레이스 영상과 최신 JCW의 주행 장면을 교차 편집했다.
한국타이어는 2011년부터 MINI에 신차용 타이어를 공급해왔으며, 2020년에는 전 세계 3000대 한정 생산된 'MINI JCW GP'에 신차용 타이어를 독점 공급한 바 있다.
y2kid@newspim.com