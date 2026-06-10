성평등가족부, 성별 인식격차 해소 국민참여 플랫폼 개설

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정책 아이디어 제안·공감사례 공유 창구 운영

7월 말까지 성별균형 국민제안 공모전 개최

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 성별 인식격차에 대한 국민 의견을 듣고 정책 제안을 받을 수 있는 온라인 플랫폼 '청년 공존·공감네트워크' 누리집을 개설해 10일부터 운영한다고 밝혔다.

이번 누리집은 지난 3월 출범한 '제1기 청년 공존·공감위원회'의 성별 인식격차 해소 논의를 온라인 공간으로 넓히기 위해 마련됐다. 성평등부는 더 많은 국민이 일상에서 느낀 성별 인식 차이를 공유하고 이를 바탕으로 사회적 공감과 이해를 확산한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 원민경 성평등가족부 장관이 지난 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 청년 인식격차 진단과 대안 모색을 위한 전문가 자문회의에 참석하고 있다. [사진=성평등가족부] 2025.10.15 photo@newspim.com

누리집에서는 정책 아이디어 제안, 공감사례 게시판, 청년 공존·공감위원회 활동 소개와 홍보 등의 기능을 이용할 수 있다.

'정책 아이디어 제안' 게시판은 상시 운영된다. 국민 누구나 채용·일터, 사회·문화, 안전·건강, 기타 등 4개 분야에서 성별 인식격차를 줄이기 위한 의견을 낼 수 있다. 참여자는 제안 배경과 주요 내용, 기대효과를 작성해 제출하면 된다.

제출된 제안은 누리집에 공개되며 이용자들은 댓글과 공감 기능을 통해 의견을 나눌 수 있다. 다만 건전한 토론 환경을 위해 본인 인증을 마친 이용자만 참여할 수 있다.

성평등부는 누리집 개설을 계기로 다음 달 31일까지 '성별균형 온라인 국민제안 공모전'도 진행한다. 공모 기간 접수된 제안은 심사를 거치며, 우수 제안은 청년 공존·공감위원회의 논의 의제로 다뤄지거나 정책 반영 여부가 검토될 예정이다.

시상은 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 3점 등으로 이뤄진다. 대상 수상자에게는 성평등부장관상과 상금 100만원이 수여된다. 최우수상과 우수상 수상자에게는 한국양성평등교육진흥원장상과 각각 50만원, 20만원의 상금이 주어진다. 정책 제안 참여자 중 150명에게는 추첨을 통해 문화상품권도 제공된다.

누리집에는 '공감사례 게시판'도 마련됐다. 국민들은 직장, 학교, 가정 등 일상생활에서 겪은 성별 인식 차이나 고충을 공유할 수 있다. 상호 이해와 배려를 통해 갈등을 해결하거나 문제를 개선한 경험도 함께 나눌 수 있다.

원민경 성평등부 장관은 "'청년 공존·공감네트워크'가 서로의 차이를 이해하고 함께 해법을 모색하는 열린 소통 공간이 되기를 기대한다"며 "성별 인식격차 해소를 위한 국민의 다양한 목소리가 공감과 이해를 바탕으로 정책 대안으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com