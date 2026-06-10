이란, 역내 미군 목표물 향해 드론·미사일 발사

AI 핵심 요약beta
- 이란이 10일 미국의 이란 공습 직후 미사일과 드론을 역내 미군 목표물 향해 발사했다.
- 이란 혁명수비대 연계 매체들은 텔레그램에 드론이 이라크 상공을 비행 중인 영상 등을 공개했으나 구체적 목표는 밝히지 않았다.
- 미군은 9일 아파치 헬기 격추에 대한 대응으로 호르무즈 해협 인근 이란 방공 포대와 레이더를 자위권 차원에서 타격했다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란이 10일(현지시간) 텔레그램을 통해 역내 미국 목표물을 향해 미사일과 드론을 발사했다고 이란 혁명수비대(IRGC) 연계 매체 사베린뉴스가 보도했다.
이번 발사는 미군이 아파치 헬기 격추에 대한 보복으로 이란 공격한 직후 이뤄졌다.
IRGC 연계 매체 파르스 통신도 텔레그램을 통해 드론이 이라크 상공을 날아 목표물을 향해 이동하고 있는 영상을 공개하며 "무인기들이 이라크 상공에서 목표물을 향해 날고 있다"고 알렸다. 다만 드론 종류와 발사 지점, 목표물은 특정하지 않았다.
앞서 이란 국영 IRIB 방송은 이날 새벽 미군의 공격이 있었다고 확인했다. 시리크에서 발사체가 1발, 케슘섬에서는 여러 발이 떨어졌다면서 "현재 상황은 안정됐다"고 보도했다. 발사체의 성격과 정확한 피격 위치는 아직 불분명하다고 덧붙였다.
미국 온라인 매체 악시오스는 미국 고위 관리를 인용해 미군이 타격한 목표물은 호르무즈 해협 일대의 이란 방공 포대와 레이더 시스템 여러 곳이라고 보도했다.
앞서 미 중부사령부는 전날(9일) 밤 미 육군 아파치 헬리콥터 격추에 대한 대응으로 오후 5시(미 동부시간·한국시간 10일 오전 6시)부터 이란에 자위권 차원의 공격을 개시했다고 밝혔다.
도널드 트럼프 대통령도 소셜미디어 트루스소셜에 "미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야만 한다"고 예고한 바 있다.
wonjc6@newspim.com