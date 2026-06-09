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[기획] 전남 고흥·무안·여수 갯벌, '세계유산 등재' 열쇠 되나

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AI 핵심 요약

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  • 국제자연보전연맹이 7월 부산 세계유산위에서 한국의 갯벌 2단계 등재를 권고했다
  • 고흥·무안·여수갯벌은 멸종위기 조류와 대형저서동물 등 높은 생물다양성을 지닌 핵심 서식지로 평가됐다
  • 전남도는 세계유산 확대 등재를 계기로 갯벌 보전·관리와 주민 생계가 공존하는 지속가능한 활용 체계를 강화하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

IUCN '한국의 갯벌 2단계' 등재 권고…7월 부산서 최종 결정 앞둬

[고흥·무안·여수=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 여수·고흥·무안 갯벌이 포함된 '한국의 갯벌 2단계'가 국제자연보전연맹(IUCN) 등재 권고를 받으며 세계유산 확대 등재 가능성을 높였다.

IUCN이 '한국의 갯벌 2단계'에 대해 등재를 권고하면서 7월 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회의 최종 결정에 관심이 쏠리고 있다.

9일 전남도 등에 따르면 이번 확대 등재는 단순한 유산 면적 확대가 아니다. 전남 갯벌이 동아시아-대양주 철새 이동경로의 핵심 기착지이자 멸종위기종과 갯벌생물의 주요 서식지라는 점을 국제사회가 다시 확인한 셈이다.

IUCN은 한국의 갯벌 2단계가 세계유산 등재기준(Ⅹ)을 충족한다고 평가했다. 이 기준은 멸종위기종과 생물다양성 보전에 중요한 자연 서식지에 부여되는 것으로 전남 갯벌은 그 대표 사례로 꼽혔다.

고흥 갯벌 뻘배조업. [사진=고흥군] 2026.06.09 ej7648@newspim.com

◆ 고흥갯벌, 멸종위기종 품은 생태보고

고흥갯벌은 이번 확대 등재에서 특히 주목해야 할 지역이다. 유산면적은 5943ha로 국제적 멸종위기종 11종과 도요물떼새 22종, 물새류 58종이 서식하는 것으로 확인됐다.

저서규조류 38종, 해조류 54종, 염생식물 54종, 대형저서동물 552종, 어류 26종, 해양포유류 1종도 출현해 높은 생물다양성을 보였다. 법정보호종 6종과 국제적 멸종위기종 2종이 서식하며 붉은발말똥게와 갯게 등 법정보호종의 중요한 서식지로도 꼽혔다.

특히 고흥갯벌은 세계적으로 중요한 552종 이상의 대형저서동물이 확인됐고 동아시아-대양주 철새 이동경로의 핵심 중간기착지라는 점에서 등재 필요성이 크다.

무안갯벌. [사진=전남도] 2026.06.09 ej7648@newspim.com

◆ 무안갯벌, 생물다양성 높은 갯벌

무안갯벌은 이미 여러 차례 보호와 관리 성과를 인정받았다. 2024년 갯벌습지보호지역이 42㎢에서 116.35㎢로 확대됐고 2008년 람사르 습지와 전남갯벌도립공원 1호로 지정됐으며 2018년에는 국가중요어업유산인 무안갯벌 낙지맨손어업이 선정됐다.

무안 탄도만 갯벌은 세계적 멸종위기 조류 12종이 서식하고 왕눈물떼새 등 4종의 국제적 보전종이 전 세계 개체군의 1% 이상을 부양하는 핵심 서식처로 제시됐다. 무안 함해만 갯벌도 저서 규조류 39종, 저서동물 106종, 갑각류 152종, 어류 94종, 조류 89종 등 생물다양성이 풍부한 것으로 확인됐다.

낙지 맨손어업처럼 주민의 삶과 전통이 갯벌 보전과 맞닿아 있다는 점도 무안갯벌의 강점이다. 보전과 생계가 공존해 온 구조는 세계유산 등재 이후 관리의 실효성을 보여주는 사례로 읽힌다.

여수갯벌. [사진=전남도] 2026.06.09 ej7648@newspim.com

◆ 여수갯벌, 검은머리갈매기 국내 월동지 핵심

여수갯벌은 국제적 멸종위기 조류 9종이 서식하는 곳으로 흑두루미의 서식지이자 검은머리갈매기(VU)의 국내 최대 월동지로 꼽힌다.

특히 검은머리갈매기 전 세계 생존 개체수의 1% 이상을 부양하는 핵심 서식지라는 점에서 세계유산 가치가 크다검은머리갈매기는 국제적으로 보호가 필요한 조류다.

◆ 전남 갯벌, 한국의 갯벌 완성 축

전남은 한국의 갯벌 세계유산 확대 등재에서 세 개의 구성요소를 품은 핵심 지역이다. 보성-순천-여수-고흥갯벌, 신안-무안 탄도만 갯벌, 무안 함해만 갯벌이 모두 전남에 위치해 있다. 전남 갯벌은 멸종위기종 보전의 국제적 책임을 떠안고 있다. 여수의 검은머리갈매기, 고흥의 멸종위기종과 대형저서동물, 무안의 세계적 멸종위기 조류와 저어새·검은머리갈매기 등은 전남 갯벌이 세계적 생태자산임을 보여준다.

전남은 보호지역 지정, 람사르 습지, 도립공원, 어업유산 등 보전과 활용의 경험도 축적해 왔다. 세계유산은 이름만 올리는 것이 아니라 지켜낼 역량이 있는 지역에 부여돼야 한다는 점에서 전남의 사례는 설득력이 크다.

무안에서 낙지 잡이를 하는 김(57)씨는 "갯벌이 잘 지켜지면 낙지나 게 같은 자원도 살아남을 수 있어서 좋다"며 "하지만 세계유산이 되면 여기저기 못 들어가게 하거나 조업 방식이 바뀌는 건 아닌지 걱정도 된다"고 했다.

이어 "갯벌은 우리 삶터인 만큼 보전도 중요하지만 주민들 소득이 줄지 않도록 세심하게 챙겨줘야 한다"고 말했다.

갯벌은 주민들에게 생계의 터전이자 세대를 잇는 삶의 공간이다. 전남 갯벌의 세계유산 등재는 생태 보전과 지역의 지속가능한 미래를 함께 여는 선택으로 보인다.

이길용 전남도 문화육성국장은 "전남 갯벌이 국제적으로 높은 생태적 가치를 인정받은 만큼 이번 권고를 계기로 보전과 관리 체계를 한층 더 강화해 나가겠다"며 "지역과 함께 갯벌의 가치를 지키고, 미래세대까지 이어질 수 있도록 지속가능한 활용 방안도 함께 모색하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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