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[ETF 시황] '200만닉스' 회복 베팅 통했다…하이닉스 레버리지 상위권 점령

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  • 국내 ETF 시장에서 9일 SK하이닉스 레버리지 상품들이 30% 넘는 수익률로 상위권을 휩쓸었다.
  • 같은 날 코스피와 코스닥은 미국 반도체주 급등과 저가 매수세로 각각 8%대, 6%대 급등 마감했다.
  • 반도체·레버리지 ETF에는 자금이 대거 유입된 반면 인버스·일부 반도체레버리지 ETF에서는 큰 폭의 자금 유출이 발생했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피 8.18%·코스닥 6.19% 급등, 양 시장 모두 매수 사이드카 발동
일반 ETF도 반도체 강세…HANARO 반도체핵심공정주도주 17.96%↑
인버스 ETF는 줄줄이 급락…SOL SK하이닉스 인버스 38% 하락

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 9일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 SK하이닉스 관련 레버리지 ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었다. 미국 반도체주 급등과 국내 증시 반등에 힘입어 SK하이닉스가 15% 넘게 급등하면서 관련 상품 수익률도 30%를 웃돌았다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 전 거래일 대비 33.93% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지(33.81%), RISE SK하이닉스단일종목레버리지(31.43%), KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(31.42%), SOL SK하이닉스단일종목레버리지(29.83%) 등이 상위권에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 9일 코스피가 전장 종가보다 612.52 포인트(8.18%) 상승하며 8096.93으로, 코스닥은 전장 종가보다 56.42 포인트(6.19%) 상승하며 967.81로 거래를 마감했다. 이날 서울 여의도 한국거래소 전광판에 지수가 표시되고 있다. 2026.06.09 leehs@newspim.com

ACE SK하이닉스단일종목레버리지는 전날 발생한 비정상 거래의 영향으로 27.03% 하락했다. 해당 상품은 지난 8일 SK하이닉스가 7.68% 하락했음에도 49.70% 급등했으며, 장중 괴리율이 85.59%까지 치솟은 바 있다.

이날 국내 증시는 전일 폭락에 따른 저가 매수세와 미국 반도체주 반등 영향으로 급반등했다. 코스피는 전 거래일 대비 8.18% 오른 8096.93에 마감하며 8100선 회복을 눈앞에 뒀고, 코스닥도 6.19% 상승한 967.81에 거래를 마쳤다. 장 초반에는 코스피와 코스닥 시장 모두 매수 사이드카가 발동될 정도로 매수세가 집중됐다.

레버리지·인버스 상품을 제외한 ETF 가운데서도 반도체 관련 상품이 강세를 나타냈다. HANARO 반도체핵심공정주도주(17.96%), KODEX AI반도체TOP2플러스(14.34%), UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브(14.32%), HANARO Fn K-반도체(13.74%), DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브(13.44%) 등이 두 자릿수 상승률을 기록했다.

반면 하락률 상위권에는 인버스 상품이 대거 이름을 올렸다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 전 거래일보다 38.16% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X(-21.59%), RISE 200선물인버스2X(-19.27%), PLUS 200선물인버스2X(-18.31%), KODEX 200선물인버스2X(-17.48%) 등도 약세를 나타냈다.

테마별로는 K-반도체 관련 ETF가 평균 10.48% 오르며 가장 강한 상승 흐름을 보였다. 이 외에 KRX300(9.33%), 코스닥(9.18%), MSCI Korea(9.10%), 멀티팩터(8.97%) 테마가 강세를 나타냈다. 원유(-4.27%), 비만치료(-3.72%), 알리바바(-2.96%), 아메리카(-2.84%), Moat(-2.02%) 관련 ETF는 부진했다.

자금 유입도 레버리지 상품에 집중됐다. 전 거래일 기준 KODEX 레버리지에 2171억원이 순유입되며 가장 많은 자금이 몰렸다. 이어 KODEX 삼성전자단일종목레버리지(1921억원), HANARO Fn K-반도체(1174억원), TIGER 삼성전자단일종목레버리지(1151억원), RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(974억원) 순으로 자금이 들어왔다.

반면 KODEX 반도체레버리지에서는 1122억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. KODEX 머니마켓액티브(-1115억원), TIGER 반도체TOP10레버리지(-745억원), KODEX 코스닥150레버리지(-678억원), KODEX 삼성그룹밸류(-670억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.

rkgml925@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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