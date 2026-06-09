[특징주] SK하이닉스 15% 상승에도 ACE 단일종목레버리지 27% 뚝

타 레버리지 상품 30%대 급등 속 ACE만 '역주행'

전날 비정상 체결 후폭풍...LP 부재 틈탄 동시호가 왜곡 여파

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK하이닉스가 15%대 급등세를 나타내고 있는 가운데 한국투자신탁운용의 ACE SK하이닉스단일종목레버리지만 역행해 27%대 하락세를 이어가고 있다. 전날 발생한 비정상 체결에 따른 괴리율 해소 작업이 오늘도 진행 중인 것으로 풀이된다.

9일 한국거래소에 따르면 이날 오후 3시 12분 기준 ACE SK하이닉스단일종목레버리지는 전일 대비 8200원(-27.33%) 내린 2만1800원에 거래되고 있다. 오전부터 하락이 이어지고 있으나 낙폭은 장 초반 대비 일부 축소됐다.

같은 시각 기초자산인 SK하이닉스는 전일 대비 29만8000원(+15.59%) 오른 220만9000원에 거래되고 있다. KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(+30.53%)·TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(+32.32%)·RISE SK하이닉스단일종목레버리지(+30.56%)·SOL SK하이닉스단일종목레버리지(+28.78%) 등 다른 단일종목 레버리지 상품들이 일제히 27~32%대 급등세를 보이는 것과 대조적이다.

SK하이닉스 청주캠퍼스 M15. [사진=SK하이닉스]

이 같은 역행은 전날 발생한 비정상 체결의 후폭풍으로 분석된다. 지난 8일 한국거래소에 따르면 이날 SK하이닉스 주가가 전 거래일 대비 7.68% 하락 마감했음에도 ACE SK하이닉스단일종목레버리지는 49.70% 급등한 3만원에 거래를 마쳤다. 기초자산이 큰 폭으로 하락했는데도 추종 상품 가격은 오히려 급등했다.

해당 상품의 괴리율은 장중 85.59%까지 치솟았다. 괴리율은 상품 시장가격과 실제 가치인 순자산가치(NAV) 간 차이를 나타내는 지표다. 장 마감 기준 해당 상품의 추정 순자산가치(iNAV)는 1만6164원이었지만 실제 시장에서는 이보다 약 86% 높은 3만원에 거래가 체결됐다.

증권 업계에서는 동시호가 시간대에 비정상적인 매수 주문이 집중된 영향으로 보고 있다. 상장지수상품(ETP)은 일반 주식과 달리 유동성공급자(LP)가 매수·매도 호가를 제시하며 시장가격이 순자산가치에서 크게 벗어나지 않도록 관리한다. 그러나 동시호가 시간대에는 LP의 호가 제출 의무가 없어 수급이 한쪽으로 쏠릴 경우 가격이 급격히 왜곡될 수 있다.

특히 ACE SK하이닉스단일종목레버리지는 다른 단일종목 레버리지 상품에 비해 거래량이 적고 유동성이 낮은 편이다. 이 때문에 장 마감 직전 LP 호가가 사실상 사라진 상황에서 일부 매수 주문이 몰리며 가격이 실제 가치보다 크게 치솟은 것으로 분석된다. 전날 고점에 매수한 투자자들은 오늘 가격 정상화 과정에서 손실을 입을 수 있다.

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