서울시교육청, 올해 두 번째 검정고시 원서접수 22일부터 실시

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서울공고서 현장 접수…온라인 접수는 25일까지

8월 11일 시험 시행…합격자는 28일 발표

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 오는 22일부터 26일까지 '2026년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시' 원서 교부 및 접수를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 검정고시 원서 접수는 응시자 편의를 위해 현장 접수와 온라인 접수를 함께 운영한다. 현장 접수는 서울 동작구에 있는 서울공업고등학교 체육관에서 진행되며 접수 시간은 오는 22일부터 26일까지 매일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

온라인 접수는 나이스 검정고시 대국민서비스를 통해 가능하다. 다만 온라인 접수 기간은 현장 접수보다 하루 짧아 오는 22일부터 25일 오후 6시까지만 운영된다.

서울시교육청은 은행용 공동인증서 외에도 금융인증서와 간편인증 등을 활용해 온라인 접수가 가능한 만큼 접수처 혼잡을 줄이기 위해 온라인 접수를 적극 이용해 달라고 안내했다.

외국 학력 인정자는 원칙적으로 현장 접수만 할 수 있다. 다만 출입국 제한조치 등으로 현장 접수가 어려운 경우 온라인 접수가 가능하며 이 경우 원본 서류를 서울시교육청 평생교육과로 등기 발송해야 한다. 서류는 오는 26일 발송분까지 인정된다.

장애인 지원자를 위한 별도 지원도 마련된다. 서울시교육청은 현장 접수장에 '장애인 지원자 접수처'를 운영해 1대1 개별 상담을 제공한다. 이를 통해 집에서 가까운 시험장 안내, 대독·대필·확대 문제지 신청을 위한 편의 제공 신청서 작성 지원, 고사장 이동이 어려운 중증장애인을 위한 '찾아가는 검정고시' 서비스 등을 안내할 예정이다.

올해 두 번째 검정고시는 오는 8월 11일 시행된다. 시험장은 일반시험장 9곳과 특수시험장 1곳 등 모두 10곳이다. 합격자는 8월 28일 오전 10시 서울시교육청 누리집을 통해 발표된다.

시험 일정과 과목, 응시 자격 등 자세한 내용은 서울시교육청 누리집의 검정고시 안내 공고에서 확인할 수 있다.

jane94@newspim.com