서울시교육청, 학교 관리자 2000명 통합교육 연수

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 14일과 28일 교장·교감 2000여 명을 대상으로 통합교육 리더십 연수를 개최한다.
- 장애학생 인권과 교원 교육활동 보호가 조화를 이루는 포용적 학교문화 조성을 목표로 한다.
- 공감 공연, 정책 안내, 법률 특강, 토크 콘서트 등으로 현장 문제 해결 역량을 강화한다.
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공연·정책·법률·토크콘서트로 현장 대응 역량 강화
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 오는 14일과 28일 두 차례에 걸쳐 관내 유·초·중·고등학교 교장 및 교감 2000여 명을 대상으로 '2026 일반학교 관리자 통합교육 리더십 혁신 연수'를 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 연수는 장애학생 인권과 교원의 정당한 교육활동이 조화를 이루는 포용적 학교문화를 조성하기 위해 마련됐다.
특히 일반학교 관리자의 실천적 리더십과 현장 문제 해결 역량 강화에 초점을 맞췄다.
연수는 서울시교육청 대강당에서 진행되며 현장 참여와 함께 실시간 화상회의(ZOOM)를 병행해 운영된다. 프로그램은 공감 공연, 정책 안내, 법률 특강, 토크 콘서트 순으로 구성됐다.
1부와 2부에서는 지적장애 첼리스트 배범준의 클래식 공연을 통해 장애 공감 분위기를 조성하고, '학교 안 정책 배리어프리', '더공감교실', '서울긍정적행동지원(서울PBS)' 등 통합교육 주요 정책을 안내한다.
이어 3부와 4부에서는 황태륜 변호사(법무법인 화담)가 장애학생 인권과 교원 교육활동 보호를 주제로 법률 특강을 진행한다.
이후 전문가와 유·초·중·고 관리자들이 참여하는 토크 콘서트를 통해 현장 사례를 공유하고 실질적인 문제 해결 방안을 모색할 예정이다.
김천홍 서울시교육감 권한대행은 "모두를 위한 통합교육은 학교 현장을 이끄는 관리자의 포용적 리더십에서 시작된다"며 "학생과 일반교사, 특수교사 모두가 상호 존중받으며 함께 성장하는 행복한 학교를 만들기 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com