서울시교육청, 학부모용 인성교육 콘텐츠 8편 개발

5월부터 2주마다 1편 제공

가정·학교 연계 인성교육 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 학부모용 인성교육 콘텐츠 '가정과 함께하는 인성톡톡(Talk-Tok)' 8편을 제작해 지난 15일부터 2주 간격으로 1편씩 학부모에게 제공한다고 18일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 학교와 가정이 함께 학생 인성을 기를 수 있도록 마련됐다. 서울시교육청은 초등학생을 대상으로 인성교육 캠페인 '열두 달 만·나·다 인성교육'을 운영하며 시기별 중점 가치를 정해 실천 활동을 이어가고 있다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

'만·나·다'는 '만나면 먼저 인사하기', '나부터 고운 말 쓰기', '다른 의견에 귀 기울이기'를 뜻한다. 서울시교육청은 3~4월을 인성을 싹틔우는 시기로 보고 친구 관계 개선과 기본 생활 습관 형성에 중점을 뒀다.

5월부터는 인성을 키우는 시기로 설정하고 가정과 연계한 실천을 강화한다. 가족 간 친밀감 형성, 가족·교사·돌봄 제공자에 대한 감사 표현, 어른에 대한 예의와 배려·존중 등을 중점 과제로 삼았다.

서울시교육청은 '2026 서울인성교육 시행계획' 수립 과정에서 실시한 설문조사 결과를 바탕으로 이번 자료를 기획했다. 조사에서 학생의 85%, 교원·학부모의 97%가 가정과 학교의 인성교육을 더 강화할 필요가 있다고 답했다. 인성 함양에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로는 '가정'이 꼽혔다.

'가정과 함께하는 인성톡톡'은 학부모가 가정에서 바로 활용할 수 있도록 짧고 실천 가능한 형식으로 구성됐다. 또래 갈등, 책임 회피, 약속 지키기, 선택을 어려워하는 태도, 시험 결과에 대한 좌절, 거절 표현, 감정 조절, 거짓말 등 학부모가 일상에서 공감할 수 있는 주제를 담았다.

콘텐츠는 각급 학교를 통해 가정통신문, 학교 누리집, 온라인 학부모 소통 창구 등으로 안내된다. 유튜브 계정 '서울시교육청TV'와 '학부모시민협력TV'를 통해서도 제공돼 학부모가 시간과 장소에 구애받지 않고 시청할 수 있다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "인성교육은 학교의 노력만으로는 결코 완성될 수 없으며, 자녀와 가장 많은 시간을 보내고 삶의 본보기가 돼 주시는 가정의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "'가정과 함께하는 인성톡톡'이 학부모와 학교가 같은 방향을 바라보며 아이들의 마음을 함께 키워가는 따뜻한 다리가 되기를 바란다"고 밝혔다.

이어 "서울시교육청은 앞으로도 가정·학교·지역사회가 손잡고 학생들이 건강한 인성을 갖춘 시민으로 성장할 수 있도록 학부모와 함께하는 다양한 정책과 지원을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

jane94@newspim.com