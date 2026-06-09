김태년 의원 "한중 관계, 혐오 아닌 교류로…청년·경제 협력 확대해야"

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길림일보 대표단 면담…"정확한 정보·책임 있는 언론 역할 중요"

"국회 한중의원연맹 대표로서 책임 있게 역할 할 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김태년 더불어민주당 의원이 9일 한중 청년 교류와 경제협력 확대 필요성을 강조하며 "혐오가 아니라 교류로, 선동이 아니라 협력으로 나아가야 한다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 페이스북을 통해 "오늘 길림일보 대표단과 면담을 갖고 한중 청년 교류 확대, 언론 간 소통과 협력, 한중 국제협력 시범구를 통한 경제·산업 협력 방안에 대해 의견을 나눴다"고 했다.

김태년 더불어민주당 의원이 9일 길림일보 대표단과 면담을 갖고 한중 청년 교류 확대와 경제·산업 협력 방안 등에 대해 의견을 나누고 있다. [사진=김태년 의원 페이스북]

김 의원은 "현재 한중 양국 국민, 특히 청년 세대 사이에는 서로에 대한 불편한 감정이 적지 않은 것도 사실"이라면서도 "감정의 골이 깊어질수록 필요한 것은 단절이 아니라 더 정확한 이해와 더 많은 교류"라고 강조했다.

이어 "일부 뉴미디어와 온라인 공간에서 왜곡된 정보와 혐오가 빠르게 확산되고 있다"며 "이럴 때일수록 책임 있는 언론이 사실을 정확히 전하고 양국 국민이 서로를 있는 그대로 이해할 수 있도록 해야 한다"고 했다.

김 의원은 최근 국내에서 특정 국가와 국민을 향한 혐오 표현이 확산되고 있다고 지적하며 "집회와 표현의 자유는 민주주의의 소중한 권리지만 특정 인종과 국가 출신, 집단에 대한 모욕과 혐오를 조장하는 수단이 되어서는 안 된다"고 짚었다.

또 자신이 대표발의한 집회 및 시위에 관한 법률 개정안 과 관련해 "특정 집단에 대한 혐오와 폭력을 선동하거나 조장하는 집회를 명확히 금지하고 타인의 인격권을 실효적으로 보호하기 위한 법안"이라고 설명했다.

김 의원은 "혐오는 외교의 문제이기도 하고 경제의 문제이기도 하며 결국 우리 공동체의 품격에 관한 문제"라며 "한중 관계는 감정적 선동으로 흔들려서는 안 된다"고 했다.

그러면서 "국회 한중의원연맹 대표로서 양국 간 경제·문화 협력이 확대되고 국민 간 이해와 신뢰가 더욱 깊어질 수 있도록 책임 있게 역할하겠다"고 덧붙였다.

chogiza@newspim.com