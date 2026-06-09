중국 5월 수출 19.4% 깜짝 증가...AI와 전기차 호조

AI 핵심 요약beta
- 중국 해관총서는 9일 5월 수출액이 19.4% 늘어 3767억달러를 기록했다고 발표했다
- 5월 수입액도 27.4% 증가해 2713억달러를 기록했고 무역흑자는 1054억달러로 늘었다
- AI·데이터센터 수요와 신에너지차 수출 확대에 힘입어 반도체·자동차 등 주요 품목 수출이 큰 폭 증가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 수출이 두 달 연속 강세를 보였다.
9일 중국 해관총서(관세청)는 중국의 5월 수출액이 전년 대비 19.4% 증가한 3767억 달러를 기록했다고 발표했다.
이는 로이터 통신 전망치(15.0%)와 블룸버그 전망치(15.0%)를 모두 웃도는 것이다.
중국의 수출은 중동 전쟁 위기 속 지난 3월(2.5%) 증가세가 둔화했으나 지난 4월(14.1%) 전망치를 크게 상회하며 증가 폭을 키웠다.
중국의 지난 5월 수입액도 전년 대비 27.4% 증가한 2713억 달러를 기록했다.
이로써 지난달 중국의 무역 흑자액은 전년 대비 2.1% 증가한 1054억 달러를 기록했다. 5월 누적 무역 흑자액은 4517억 달러를 기록했다.
지난달 중국의 대미 수출은 390억 달러(약 59조 원)로 집계됐다. 이는 전년 대비 35.4% 증가한 수치다.
중국의 5월 누적 EU로의 수출액은 16.4% 증가했고, 수입액은 8.6% 늘었다. 아세안 10개국으로의 수출액은 20.3% 증가했고, 수입액은 21.0% 증가했다. 우리나라에 대한 수출액은 28.5% 늘었고, 수입액은 56.5% 증가했다.
품목별로 5월 누적 중국의 희토류 수출액은 44.9% 증가했고, 비류 수출액도 23.4% 늘었다. 컴퓨터 및 주변기기 수출액도 38.7% 늘었으며, 반도체 수출액은 90% 급증했다. 자동차 수출액도 50.4% 증가했다. 선박 수출액도 26.5% 늘었다.
전 세계적으로 AI 데이터센터 건설이 이어지면서 서버, 통신장비, 전력설비, 전자부품, 반도체 수요가 급증하면서, 중국의 수출이 증가한 것으로 분석된다. 이와 함께 중남미와 중동, 동남아시아, 아프리카 등지로의 신에너지자동차 수출이 높은 증가율을 보였다.
ys1744@newspim.com