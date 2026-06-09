"BOJ 다음주 금리 25bp 인상, 양적긴축은 내년 4월 중지"

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 일본은행(BOJ)이 오는 15~16일 금융정책결정회의에서 기준금리를 현행 0.75%에서 1%로 25bp(=0.025%포인트) 인상한다고 9일 니혼게이자이가 보도했다.

분기별로 국채 매입액을 줄여나가는(테이퍼링) 형태의 점진적 양적긴축(QT)은 내년 4월 이후 중지하는 방향으로 조정에 들어갔다고 한다.

신문은 "BOJ 집행부가 다음주 정책회의에서 기준금리 인상을 다루는 안을 제출해 9명 정책위원의 찬성 다수로 이를 결정할 전망"이라고 전했다.

실제 BOJ가 반년 만에 다시 긴축에 나서 기준금리를 1%로 인상할 경우 1995년 이후 31년 만에 가장 높은 수위의 정책금리에 이르게 된다.

QT 중단, 즉 국채매입 테이퍼링 중단과 관련해선 정책위원 과반이 지지하는 분위기로, 재무성을 비롯한 내각과도 이 사안을 조율 중인 것으로 전해졌다.

이번 회의에서 BOJ가 금리인상과 함께 QT 중단 시점을 미리 예고하는 것은 채권 시장 참여자들의 예측 가능성을 높이는 한편, 시장 내 자칫 과도해질 수 있는 유동성 긴축 우려를 누그러뜨리려는 의도를 지닌다.

현재 BOJ는 매 분기 국채매입(QE) 규모를 2000억엔씩 줄여나가고 있다. 이러한 감액 계획은 예정대로 2027년 1~3월(2026 회계연도 4분기)까지는 유지하되, 내년 4월부터(새 회계연도 1분기부터)는 감액을 멈추고 월 2조1000억엔 규모로 국채매입을 유지하는 방안을 검토 중이다.

BOJ는 구로다 하루히코가 총재로 취임했던 2013년부터 양적·질적 완화정책(QQE)을 통해 장기물 국채를 대량으로 매입했다. BOJ의 국채 보유액은 쉼없이 부풀어 2023년 정점 때는 전체 발행 물량의 54%가 BOJ 대차대조표에 들어 있었다.

BOJ의 과도한 국채매입으로 일본 국채시장이 제 기능을 하지 못한다는 지적이 일자, BOJ는 2024년 8월부터 국채매입 감액에 들어갔다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 [사진=블룸버그]

osy75@newspim.com