NH투자증권, 순자산 상위 1% 가구 분석 리포트 발간

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연령 높을수록·수도권·자영업자일수록 상위 1% 진입 기준 높아

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 가구주 유형별 순자산 상위 1% 가구를 분석한 'THE100리포트 125호'를 발간했다고 9일 밝혔다. 부자가구 분석 시리즈 두 번째다.

이번 리포트는 2025년 통계청 가계금융·복지조사 마이크로데이터를 분석해 가구주 연령대·주거지역·근로자 및 자영업자별 순자산 상위 1% 가구의 현황과 주요 특징을 살펴봤다.

분석 결과 가구주 연령대가 높아질수록 상위 1% 진입 기준이 뚜렷하게 상승하는 경향이 나타났다. 주거지역별로는 수도권이 비수도권보다, 종사 형태별로는 자영업자가 근로자보다 진입 기준이 높았다. 가구주 유형에 관계없이 소득의 약 40% 수준의 저축여력을 확보하며 자산을 지속적으로 늘리는 공통점도 확인됐다.

[사진=NH투자증권]

이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 "자산을 관리하는 태도와 습관이 자산 형성에 더 큰 영향을 미친다"며 "소득이 낮더라도 금융투자 등을 활용한 꾸준한 자산관리 노력을 해가시기 바란다"고 말했다.

THE100리포트 125호는 NH투자증권 홈페이지 100세시대연구소에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com