반선호 부산시의원 "해양수도 부산 실현…'여야 협치·건설적 협력' 필요"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 기획재경위원회 반선호 의원(더불어민주당)이 9일 열린 제336회 정례회 5분자유발언을 통해 해양수도 부산의 비전 실현을 위한 시의회와 정치권의 건설적 협치를 촉구했다.

반선호 부산시의원(더불어민주당, 비례대표)

반 의원은 "이번 지방선거를 통해 제시된 '해양수도 부산'으로의 도약해야 한다"며 "해양수산부와 산하 공공기관의 부산 이전, 해사전문법원 설치, 해운 대기업 본사 이전, 동남권 투자 기반 확충 등을 통해 인구 감소와 청년 유출에 대응할 구조적 전환이 필요하다"고 말했다.

그러면서 "이들 과제가 당선인 공약에 그쳐서는 안 되며 부산시의회와 정치권이 함께 책임 있게 뒷받침해야 할 공동 과제"라고 지적했다.

반 의원은 "앞으로 구성될 제10대 부산시의회의 여소야대로 구성된다"면서 "정당을 넘어선 연대와 책임정치가 필요하다"고 강조했다.

이어 "서로 다른 생각은 있을 수 있지만 부산의 성장과 시민 삶 개선에는 여야가 따로 있을 수 없다"면서 "집행부와 의회는 서로 견제하되 부산의 미래를 여는 큰 방향 앞에서는 정쟁보다 비전, 대립보다 책임을 우선해야 한다"고 목소리를 높였다.

반 의원은 "제9대 의회 임기를 마무리하며 잘못된 정책은 짚고 시민 입장에서 요구하되 협치와 책임의 의정을 남겨야 한다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com