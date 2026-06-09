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정부, 7월 정책 패키지에 전세대출 규제 강화 포함

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 8일 전세대출 정상화 의지를 밝혔다
  • 금융위가 7월 전세대출 DSR 적용을 검토했다
  • 규제 강화 시 세입자 월세 전환과 집값 불안 우려가 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"전세 대출, 집값 밀어올리는 원인 돼…정상화 과정 필요"
7월 부동산 정책 재정비 예고, 전세 대출 DSR 적용 전망

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이재명 대통령이 취임 1주년 기자간담회에서 부동산 정책의 정상화 의지를 분명히 하면서 '전세 대출'을 정조준해 금융위원회에서 준비 중인 전세대출의 DSR(총부채원리금상환비율) 적용 등이 현실화될 것으로 보인다. 

부동산 규제에 대한 반발이 지난 6·3 지방선거 서울시장 선거의 향배를 가른 것으로 평가되는 가운데 정부는 전세대출에 대한 문턱을 높일 가능성이 높다.

이재명 대통령이 2026년 1월 21일 청와대 영빈관에서 신년 기자회견을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "전세는 사금융, 시장 왜곡의 원인"... 대통령의 단호한 메시지

이재명 대통령은 지난 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 전세 물량 감소 현상을 어떻게 보느냐는 기자의 질문에 대해 "전세는 대한민국에만 존재하는 특이한 사금융"이라며 "이제는 사라져가는 추세이며, 정상화되는 과정이 필요하다"고 말했다.

특히 이 대통령은 전세대출에 대해 "당장 따뜻하자고(단기적인 주거 안정을 위해) 막 전세대출을 해주고 담보대출을 늘려주다 보니 이것이 다시 집값을 밀어 올리는 원인이 됐고, 그 과정에서 전세 사기 같은 부작용도 발생했다"고 지적해 눈길을 끌었다.

그동안 전세 대출 등 대출 중심의 주거 지원 정책이 시장을 왜곡했다고 지적하며 이를 바로잡겠다는 입장을 밝힌 것이다.

◆ DSR 규제 '전세대출'까지 확대하나? 금융당국 "7월 지침 준비 중"

대통령의 발언 이후 금융당국의 움직임도 빨라지고 있다. 현재 금융위원회는 가계부채 관리의 핵심 수단인 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 대상에 전세대출을 포함하는 방안을 다각도로 검토 중인 것으로 알려졌다.

DSR은 대출자의 연간 소득 대비 갚아야 할 원금과 이자의 비율을 제한하는 제도다. 현재는 주택담보대출에 주로 적용되지만, 전세대출까지 DSR 산정 범위에 들어갈 경우 대출 한도가 줄어들 수밖에 없다.

금융당국에서는 대통령이 언급한 '7월 부동산 세제 재정비'에 따라 다주택자 규제와 함께 전세대출 DSR 적용 등 규제가 일괄 추진될 것으로 보고 준비하고 있다.

한 금융당국 관계자는 관련 질문에 "대통령 질의응답 당시 7월 중 패키지로 정책을 추진할 것이라는 언급이 있었다"라며 "그에 맞춰 관련 지침이 내려올 것으로 예상하고 준비 중"이라고 밝혔다.

다만 이 관계자는 규제의 세부 내용에 대해서는 "현재로서는 구체적인 대책의 수위나 내용을 공개할 단계는 아니다"라며 신중한 입장을 밝혔다.

다른 금융 당국 관계자는 "구체적인 DRS 적용 대상이나 범위가 확정된 것은 아니다"라면서도 "가계부채를 억제하고 시장 왜곡을 해소하기 위한 정책적 고민은 분명하다"고 말했다.

금융권에서는 현재 이자 일부에만 적용되는 전세대출에 대해 다주택자 및 비거주 1주택자의 경우 원금 일부도 DSR 대상으로 적용하는 방안이 유력하다는 전망이 나오고 있다. 그러나 이 대통령이 전세 대출에 대해 부정적인 입장을 보이면서 향후에는 무주택자 전세대출도 DSR을 적용하는 등 규제할 것이라는 분석도 있다.   

◆ 7월 대출 고강도 규제 예고, 전세 제도의 종말 올까

금융당국은 이미 다주택자의 수도권·규제지역 내 아파트 담보대출 만기 연장을 원칙적으로 불허하는 등 고강도 압박을 시작했다. 이 같은 상황에서 이 대통령이 언급한 7월 부동산 세제 재정비 계획은 향후 부동산 정책의 분수령이 될 것으로 보인다.

이 정책 패키지에는 그동안 준비됐던 투기 목적의 다주택자에 대한 보유세 강화와 대출 회수, 그리고 비거주 1주택자에 대한 대출 규제 등이 포함될 것으로 보인다.

일각에서는 이번 조치가 투기 수요를 잠재우고 가계부채를 안정시키는 긍정적 효과를 낼 것이라고 기대한다. 하지만 다른 한편에서는 전세대출 규제가 강화되면 전세 보증금을 마련하지 못한 세입자들이 월세로 내몰리며 주거비 부담이 급증하고, 결과적으로 중저가 주택 매수 수요를 자극해 집값 불안을 초래할 수 있다는 우려도 있어 주목된다.

dedanhi@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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