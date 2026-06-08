[프로야구] '타율 0.424' 강백호, KBO리그 5월 MVP…개인 첫 수상

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한화 이글스의 강백호가 생애 첫 월간 최우수선수(MVP)의 영예를 안았다.

KBO는 8일 "강백호가 2026 신한 SOL KBO리그 5월 월간 MVP로 선정됐다"라고 발표했다. 강백호는 기자단 투표 35표 중 22표(62.9%), 팬 투표 45만 3247표 중 20만 7232표(45.7%)를 얻어 총점 54.29점을 획득했다. 총점 17점에 그친 KIA 타이거즈 투수 황동하를 압도적인 차이로 제쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강백호. [사진=한화 이글스] 2026.06.08 psoq1337@newspim.com

5월 한 달간 강백호는 리그에서 가장 무서운 타자였다. 23경기에 출전해 타율 0.424, 39안타, 8홈런, 30타점, 21득점을 몰아쳤다. 출루율(0.495)과 장타율(0.783)은 괴물 같은 수치를 찍었다. 타점과 장타율 부문 리그 1위를 휩쓸었고 타율, 안타, 출루율, 홈런(공동) 모두 2위에 이름을 올렸다. 주요 타격 지표 최상위권을 독식하며 한화의 공격을 진두지휘했다.

데뷔 후 처음으로 월간 MVP를 거머쥔 강백호는 한화 구단에도 의미 있는 이정표를 세웠다. 한화 소속 선수의 수상은 지난해 3~4월 투수 코디 폰세 이후 약 1년 만이다. 한화 타자로는 2023년 7월 노시환 이후 약 3년 만의 경사다. 강백호는 7일 기준 시즌 61타점으로 이 부문 단독 선두를 질주하며 활약을 이어가고 있다.

MVP로 선정된 강백호에게는 상금 300만 원과 트로피가 주어지며, 모교인 서울 이수중학교에는 선수 명의로 기부금 200만 원이 전달된다.

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