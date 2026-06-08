전북자치도, 전북특별법 시행일 맞히기 SNS 이벤트 진행

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전북특별법 2차 개정 법률 홍보·도민 관심 제고 추진

정답자 100명 추첨...모바일 상품권 증정

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 오는 10월 시행되는 전북특별법 2차 개정 법률에 대한 도민들의 이해를 높이기 위해 SNS 이벤트를 마련했다.

전북자치도는 '전북특별법 2차 개정 법률 시행일 맞히기' 이벤트를 오는 14일까지 공식 홈페이지와 페이스북, 카카오스토리를 통해 진행한다고 8일 밝혔다.

전북특별법 2차 개정 시행 도민 참여 SNS 이벤트 포스터[사진=전북자치도] 2026.06.08 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 지난 4월 21일 공포된 전북특별법 2차 개정 법률의 시행을 널리 알리고 주요 특례와 미래 발전 비전을 도민들과 공유하기 위해 마련됐다.

참여를 희망하는 도민은 전북자치도 공식 SNS에 게시된 카드뉴스를 확인한 뒤 전북특별법 2차 개정 법률 시행일을 맞혀 이벤트 신청폼에 응모하면 된다.

도는 정답자 가운데 추첨을 통해 100명에게 1만원 상당의 모바일 상품권을 지급할 예정이다.

오는 10월 22일 시행되는 전북특별법 2차 개정 법률에는 농생명과 문화관광, 미래첨단산업, 민생특화 분야 등 4대 핵심산업 육성과 인프라·인력·제도 기반 강화를 위한 특례가 담겨 있다.

특히 전국 최초 특례 12개와 국가 재정지원 특례 9개를 포함한 총 32개 조문이 반영돼 전북특별자치도의 자율성과 정책 실행력을 높이는 제도적 기반이 될 것으로 기대된다.

문성철 전북 특별자치교육협력국장은 "전북특별법 2차 개정 법률은 전북의 미래 경쟁력 강화와 도민 삶의 질 향상을 위한 중요한 기반"이라며 "이번 이벤트를 통해 많은 도민이 법률의 의미와 변화를 이해하고 전북의 새로운 도약을 함께 응원하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 전북자치도는 SNS 이벤트를 시작으로 법률 시행 전까지 주요 특례 내용과 성과를 다양한 홍보 콘텐츠를 통해 지속적으로 알릴 계획이다.

lbs0964@newspim.com