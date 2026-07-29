법무부, '2026 교정행정 디지털 전환 및 인공지능 활용 국제워크숍' 개최

AI 핵심 요약beta
- 법무부는 29일 서울에서 교정행정 디지털 전환 및 AI 활용 국제워크숍을 개최했다.
- 이번 워크숍에서 국내외 전문가들이 교정 데이터 통합분석 플랫폼 구축과 교정사고 예측, 맞춤형 수용자 관리 방향을 논의했다.
- 교정본부는 해외 정책과 기술을 검토해 플랫폼 사업에 반영하고, 기술 성능과 함께 인권·윤리·책임성까지 확보해 나갈 계획이라고 밝혔다.
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보안사고 예방·재범위험 평가·맞춤형 수용자 관리 모색
"인권·윤리·책임성 함께 확보…국제협력 출발점"
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 법무부가 국내외 전문가들과 함께 인공지능(AI)을 활용한 교정시설 보안사고 예방과 수용자 맞춤형 관리 방안을 모색한다.
법무부는 29일 오후 2시 30분 서울 대한상공회의소에서 '2026 교정행정 디지털 전환 및 AI 활용 국제워크숍'을 연다고 밝혔다. 국내외 교정 분야의 AI 활용 사례를 공유하고 우리 교정행정에 적용할 수 있는 정책과 기술 방향을 논의하는 자리다.
이번 워크숍은 'AI 기반 교정 데이터 통합분석 플랫폼 구축' 사업의 일환으로 진행된다. 일본 법무성 교정국과 영국 법무부, 영국 런던대(UCL) 미래범죄센터 관계자 등이 참석해 각국의 교정 분야 AI 개발과 활용 사례를 발표한다.
사업에 참여하고 있는 표창원범죄과학연구소의 표창원 소장은 교정 데이터를 활용한 교정사고 예측과 행정업무 자동화, 맞춤형 수용자 관리 등 '교정 AI 플랫폼 구축 방향'을 소개한다.
일본 법무성 교정국은 이상행동 탐지와 보안사고 예방 사례를, 영국 법무부는 사법 분야의 실제 AI 활용 사례를 발표한다.
일본 측 참석자들은 방한 기간 상주교도소를 참관해 AI를 활용한 보안사고 예방과 수용자 관리 기술의 현장 적용 가능성도 살펴볼 예정이다.
교정본부는 이번 논의를 통해 해외의 정책과 기술을 국내 교정 환경에 맞게 검토해 플랫폼 구축 사업에 반영하고, 기술적 성능뿐 아니라 현장 활용성과 인권, 윤리, 책임성을 함께 확보해 나갈 계획이다.
이홍연 교정본부장은 "이번 워크숍이 과학적인 수형자 처우의 효과성뿐만 아니라 인권과 윤리까지 함께 고려하는 교정 AI의 방향을 제시하고, 안전하고 신뢰할 수 있는 기술 발전과 지속적인 국제협력의 뜻깊은 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
yek105@newspim.com