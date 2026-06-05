미래에셋박현주재단, '2026년 활동보고서' 발간

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해외교환 장학 연 500명 선발

'밋업 프로젝트' 참여 540명으로 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋박현주재단은 지난해 주요 사회공헌 활동 성과와 재무 현황을 담은 '2026년 활동보고서'를 발간했다고 5일 밝혔다.

보고서에 따르면 재단은 2007년 제1기 선발 이후 현재까지 해외교환 장학생 총 7944명을 지원했다. 재단은 매년 두 차례에 걸쳐 총 500명의 장학생을 선발하고 있다.

장학생 간 교류 프로그램인 '밋업 프로젝트'는 2023년부터 운영 중으로, 지난해까지 누적 참여 장학생은 약 540명이다. 선후배 멘토링과 전문가 특강 등으로 구성돼 있다.

[사진=미래에셋박현주재단]

미래세대 지원 분야에서는 자립준비청년을 대상으로 하는 '씨드온 프로젝트'의 지원 범위를 가족돌봄청년까지 확대했다.

재단의 지난해 총수입은 약 58억3600만원, 총지출은 약 56억2200만원이었다. 이 가운데 약 96%는 장학사업과 미래세대 지원사업 등 공익사업에 사용됐다.

재단은 공익법인 평가기관인 한국가이드스타 종합평가에서 만점을 획득했으며, 대한상공회의소와 포브스코리아가 공동 주최하는 '사회공헌대상'도 수상했다.

이번 보고서는 시각적 콘텐츠를 강화해 각 사업의 활동 후기 영상을 링크로 제공하는 방식으로 구성됐다. 보고서는 재단 공식 홈페이지에서 열람할 수 있다.

재단 관계자는 "앞으로도 미래세대가 건강한 인재로 성장할 수 있도록 책임 있는 지원과 투명한 운영을 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com