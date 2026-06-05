중기부·KB금융, 100억 상생기금 조성…AX·GX·SX 전환 본격 지원

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소상공인까지 지원 확대

상생협력기금 첫 벤처투자

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업과 소상공인의 디지털·친환경·안전 경쟁력 강화를 위한 100억원 규모 상생협력사업이 추진된다. 금융권과 정부가 협력해 인공지능 전환(AX), 녹색 전환(GX), 안전 전환(SX)을 지원하고 지역 기반 사회적 가치 창출 기업에 대한 투자도 확대할 계획이다.

중소벤처기업부는 5일 KB금융이 중소기업과 소상공인의 자생력 강화와 포용금융 실천을 위해 대·중소기업 상생협력기금에 100억원을 출연한다고 밝혔다.

이번 사업은 기존 협력사 중심 지원에서 벗어나 협력관계가 없는 중소기업과 소상공인까지 지원하는 상생협력기금 공동협력사업의 첫 사례다. 중기부와 대·중소기업·농어업협력재단은 KB금융의 출연금을 활용해 관련 사업을 공동 추진할 계획이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

출연금 100억원은 ▲AX 지원 20억원 ▲GX 지원 30억원 ▲SX 지원 20억원 ▲상생협력모펀드 출자 30억원으로 나뉘어 투입된다.

AX 사업은 중소기업과 소상공인의 디지털 경쟁력 강화를 목표로 한다. 지역 제조기업에는 AI 기반 디지털 솔루션을, 소상공인에게는 스마트 오더와 고객 분석 마케팅 시스템을 제공한다.

GX 사업은 공급망 중소기업을 대상으로 맞춤형 기후금융 교육을 실시하고, 설비·환경·경영 전반이 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)에 부합하도록 컨설팅을 지원한다. 이를 통해 녹색금융 접근성을 높인다는 계획이다.

SX 사업은 안전기술 보유 기업과 영세사업장을 지원한다. 안전기술 기업에는 판로 확대 컨설팅을 제공하고, 영세사업장에는 AI 폐쇄회로(CC)TV와 센서 기반 안전감지 시스템, 산업안전 컨설팅 등을 무상 지원한다.

상생협력모펀드는 지역 기반 소셜벤처 연계 기업에 대한 임팩트 투자에 활용된다. KB금융은 모펀드 1호에 30억원을 출자하며, 자펀드는 유엔(UN) 지속가능발전목표(SDGs)에 부합하는 기업을 발굴해 투자할 예정이다.

특히 이번 모펀드 출자는 상생협력기금이 벤처펀드에 출자하는 첫 사례다. 투자 성과금은 다시 상생협력기금으로 환류돼 재투자 재원으로 활용될 전망이다.

한성숙 중기부 장관은 "최근 산업 현장의 급격한 변화 속에서 대기업과 중소기업, 금융권 간의 상생과 협력이 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "KB금융의 이번 출연이 금융권 상생협력 문화 확산의 훌륭한 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.

이어 "정부도 이런 상생협력 우수사례가 산업계 전반에 적극적으로 확산될 수 있도록 정책적 지원과 홍보를 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

rang@newspim.com