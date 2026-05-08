통합위, 대·중소기업·소상공인 상생협의체 출범…포용적 상생협력 구조 추진

AI 핵심 요약beta
- 대통령직속 국민통합위원회가 8일 대·중소기업·소상공인 상생동반 협의체 운영을 밝혔다.
- 7일 정부서울청사에서 1차 회의를 열고 포용적 상생협력 구조 전환을 논의했다.
- 공급망 상생협력 등 현안 의견을 수렴하며 경제 양극화 완화 목표로 소통체계를 구축한다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 경제분야 주요 단체·협회와 유관기관이 참여하는 대·중소기업·소상공인 상생동반 협의체를 본격 운영한다고 8일 밝혔다.
통합위는 전날인 7일 정부서울청사에서 협의체 1차 회의를 열고 기존의 대기업 주도, 제조업·수도권 중심의 협력 구조에서 벗어나 다양한 경제주체와 업종, 지역이 함께 참여하는 포용적 상생협력 구조로의 전환 필요성을 논의했다.
협의체 특히 논의주제를 선정하고자 '공급망 기반 상생협력', '온라인플랫폼 거래환경 개선' 등 주요 현안에 대해 폭넓은 의견을 수렴했다.
협의체는 대기업·중소기업·소상공인 등 경제주체 간 상시적 소통과 협력체계를 구축해 경제 양극화 완화를 목표로 한다. 경제주체 간 갈등과 구조적 양극화 문제에 대응할 수 있도록 현장 중심의 지속적 소통 기반을 마련하는 데 목적이 있다.
협의체는 경제주체 간 이해관계를 조율하고, 상생협력 과제를 발굴하고자 정례적 논의 구조를 마련했으며, 현장 의견을 반영한 개선과제를 도출할 계획이다.
참여기관은 중소기업중앙회, 소상공인연합회, 한국경제인협회, 대한상공회의소, 한국경영자총협회, 한국중견기업연합회 등 경제단체와 중소벤처기업연구원, 대·중소기업·농어업협력재단, 소상공인시장진흥공단이다.
협의체는 지난해 10월 통합위-중소기업중앙회 간 간담회에서 제안된 '(가칭)모두의 성장위원회 구축' 건의를 계기로 추진됐다. 통합위는 실질적인 소통과 협력을 할 수 있도록 이해관계가 있는 단체·기관의 참여를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
통합위 관계자는 "우리 경제의 양극화 문제는 단순한 소득 격차를 넘어 산업구조, 노동시장 전반에 걸친 구조적 문제로 확대되고 있다"며 "경제주체 간 상호 신뢰를 바탕으로 한 지속적인 소통과 협력이 양극화 완화의 중요한 기반"이라고 강조했다.
이어 "이번 협의체는 대기업·중소기업·소상공인 관련 협회·단체와 유관기관이 함께 참여하는 통합형 협력 구조로 마련됐다는 점에서 의미가 있다"며 "현장 의견이 정책에 반영될 수 있도록 통합위가 조정과 가교 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 밝혔다.
한편, 통합위는 지난달 9일 경기도 안산·시흥에 소재한 반월·시화 국가산업단지를 방문해 입주 기업들의 애로사항을 직접 듣고 해결방안을 모색하는 현장 간담회를 개최한 바 있다.
the13ook@newspim.com