권익위, 7기 국민권익자문위원 44명 위촉…"국민 입장서 정책 추진"

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 국민권익위원회는 5일 서울한국프레스센터에서 제7기 국민권익자문위원회의 위원을 위촉하고 첫 전체회의를 열었다고 밝혔다.

국민권익자문위원회는 사회 각계의 지식과 경험이 풍부한 원로급 인사와 전문가를 위촉해 권익위의 주요 정책과 현안, 중장기 발전 방향 등에 대해 자문하는 기구다.

위촉된 위원은 44명으로 학계·법조계·시민사회·청년 등 사회 각계 각층의 다양한 전문가로 구성됐다. 활동 기간은 위촉일로부터 2년이다.

정일연 국민권익위원회 위원장 [사진=뉴스핌 DB]

권익위는 첫 회의를 통해 주요 업무 및 성과를 설명했다. 위원들은 권익위의 성과에 대한 질의와 향후 권익위의 업무 발전 방향 관련 다양한 의견을 냈다고 권익위는 전했다.

권익위는 자문위원회 분과위원회를 부패방지·권익구제 분야별로 운영하고, 해당 업무 추진 과정에 외부 전문가의 의견을 적극 반영해 권익위 정책 객관성과 실효성을 제고할 예정이다.

정일연 권익위원장은 "국민의 목소리를 정책에 반영하는 것은 국민의 권익을 위한 정책을 추진하는 데 있어 가장 중요한 일"이라며 "각계 각층의 전문가인 국민권익자문위원회의 의견을 적극 반영해 항상 국민의 입장에서 생각하며 정책을 추진하겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com