집단·반복 민원 감축부터 AI국민신문고 운영…권익위 1주년 성과 발표

정일연 위원장 "국민 권익 보호…청렴 사회 구현"

정부 상담번호 110으로 통합…2027년 전체기관으로 확대

사회적 약자 행정심판 접근성 높이고 부패행위 적극 처리

[서울=뉴스핌] 양가희 기자 = 정일연 국민권익위원회 위원장은 국민주권정부 출범 1주년을 맞아 집단갈등 민원 및 관성적 반복 민원 감축, 정부상담번호 통합, 인공지능(AI) 기술 기반 국민신문고 시범서비스 운영 등 권익위 주요 성과를 공개했다.

정 위원장은 1일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 "권익위는 국민의 권익을 보호하고 청렴한 사회를 구현하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 국민과 소통하며 국민의 목소리에 귀를 기울이고, 국민이 주인이 되는 나라를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

핵심 성과는 이재명 정부 비전 '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국' 실현을 위한 3대 추진전략에 따라 조기에 성과를 낸 정책 9개로 확정됐다. 3대 추진전략은 ▲선제적·현장 중심 대응으로 국민 고충 해소 ▲국민 목소리 기반 제도개선 및 행정심판을 통한 권익구제 ▲반부패 법·제도 정비 및 청렴문화 확산을 말한다.

정일연 국민권익위원회 위원장 [사진=뉴스핌 DB]

권익위가 꼽은 첫 성과는 집단갈등 민원 및 관성적 반복 민원 감축이다. 이를 위한 범정부적 기반에도 나섰다. 권익위는 지난 1년간 집단민원 70건을 조정 해결했고, 3만498명의 어려움을 해결했다고 밝혔다. 청와대와 지방정부청사 앞에서 장기간 농성하거나 반복적으로 민원을 제기하던 국민과 적극적으로 소통해 장기 농성자 9명이 일상으로 복귀했고, 반복민원은 약 15만건 감소했다.

지난 1월 집단갈등조정국 신설, 3월 민원처리·소통 확대 방안 발표 등을 통해 집단갈등 및 반복 민원 감축을 위한 체계도 정비했다. 이달 중 관계기관 합동으로 마련한 국민주권정부 집단갈등민원·특이민원 해결 로드맵도 발표한다.

정부 상담번호를 '국민콜 110'으로 통합한 것도 이날 된 권익위가 내세운 성과다. 그간 공공기관 상담번호는 700개에 달했으나, 지난달 26일부터 15개 중앙행정기관의 대표 번호를 110으로 통합했다. 권익위는 110이 운영하는 중앙행정기관·공공기관 상담번호 안내·연결 기관 수를 현재 150곳에서 연말 300곳, 2027년 모든 중앙행정기관·공공기관으로 확대할 예정이다.

권익위는 국민신문고에 AI 기반 서비스도 도입했다. 현재 국토교통부·식품의약품안전처·인천시·시흥시 4개 기관이 AI 민원 답변 추천, 빈발 민원 일괄처리 등의 기능을 이용해 민원 답변 속도를 올렸다. 권익위는 AI 기반 국민신문고가 민원서비스의 품질을 높이고, 민생의 어려움에 대한 정부의 대응 역량을 높일 것으로 보고 2027년에는 전체 중앙행정기관에 AI서비스를 적용할 계획이다. 지방정부와 공공기관의 경우 2030년까지 확대한다.

이밖에도 권익위가 이날 밝힌 성과는 ▲버스로 찾아가는 모두의 광장 운영 ▲국민 생활과 밀접한 제도 개선방안 마련 ▲사회적 약자 행정심판 접근성 강화 ▲부패행위·공익침해행위 등 신고 적극 처리 ▲중앙행정기관 소속 근로자의 공정 채용을 위한 기본 규정 신설 ▲공직자 청렴·민원대응·갈등관리 등 국민권익 보호교육 강화 등이었다.

정일연 위원장은 "오늘 발표한 9대 핵심성과 외에도 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com