전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
정책·서울 총리실

속보

더보기

집단·반복 민원 감축부터 AI국민신문고 운영…권익위 1주년 성과 발표

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정일연 권익위원장이 1일 9대 핵심성과를 공개했다.
  • 권익위는 집단민원 70건 조정, 15만건 반복민원 감축했다.
  • 110 통합과 AI 국민신문고로 민원서비스를 개선했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정일연 위원장 "국민 권익 보호…청렴 사회 구현"
정부 상담번호 110으로 통합…2027년 전체기관으로 확대
사회적 약자 행정심판 접근성 높이고 부패행위 적극 처리

[서울=뉴스핌] 양가희 기자 = 정일연 국민권익위원회 위원장은 국민주권정부 출범 1주년을 맞아 집단갈등 민원 및 관성적 반복 민원 감축, 정부상담번호 통합, 인공지능(AI) 기술 기반 국민신문고 시범서비스 운영 등 권익위 주요 성과를 공개했다.

정 위원장은 1일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 "권익위는 국민의 권익을 보호하고 청렴한 사회를 구현하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 국민과 소통하며 국민의 목소리에 귀를 기울이고, 국민이 주인이 되는 나라를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

핵심 성과는 이재명 정부 비전 '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국' 실현을 위한 3대 추진전략에 따라 조기에 성과를 낸 정책 9개로 확정됐다. 3대 추진전략은 ▲선제적·현장 중심 대응으로 국민 고충 해소 ▲국민 목소리 기반 제도개선 및 행정심판을 통한 권익구제 ▲반부패 법·제도 정비 및 청렴문화 확산을 말한다.

정일연 국민권익위원회 위원장 [사진=뉴스핌 DB]

권익위가 꼽은 첫 성과는 집단갈등 민원 및 관성적 반복 민원 감축이다. 이를 위한 범정부적 기반에도 나섰다. 권익위는 지난 1년간 집단민원 70건을 조정 해결했고, 3만498명의 어려움을 해결했다고 밝혔다. 청와대와 지방정부청사 앞에서 장기간 농성하거나 반복적으로 민원을 제기하던 국민과 적극적으로 소통해 장기 농성자 9명이 일상으로 복귀했고, 반복민원은 약 15만건 감소했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-2

지난 1월 집단갈등조정국 신설, 3월 민원처리·소통 확대 방안 발표 등을 통해 집단갈등 및 반복 민원 감축을 위한 체계도 정비했다. 이달 중 관계기관 합동으로 마련한 국민주권정부 집단갈등민원·특이민원 해결 로드맵도 발표한다.

정부 상담번호를 '국민콜 110'으로 통합한 것도 이날 된 권익위가 내세운 성과다. 그간 공공기관 상담번호는 700개에 달했으나, 지난달 26일부터 15개 중앙행정기관의 대표 번호를 110으로 통합했다. 권익위는 110이 운영하는 중앙행정기관·공공기관 상담번호 안내·연결 기관 수를 현재 150곳에서 연말 300곳, 2027년 모든 중앙행정기관·공공기관으로 확대할 예정이다.

권익위는 국민신문고에 AI 기반 서비스도 도입했다. 현재 국토교통부·식품의약품안전처·인천시·시흥시 4개 기관이 AI 민원 답변 추천, 빈발 민원 일괄처리 등의 기능을 이용해 민원 답변 속도를 올렸다. 권익위는 AI 기반 국민신문고가 민원서비스의 품질을 높이고, 민생의 어려움에 대한 정부의 대응 역량을 높일 것으로 보고 2027년에는 전체 중앙행정기관에 AI서비스를 적용할 계획이다. 지방정부와 공공기관의 경우 2030년까지 확대한다.

이밖에도 권익위가 이날 밝힌 성과는 ▲버스로 찾아가는 모두의 광장 운영 ▲국민 생활과 밀접한 제도 개선방안 마련 ▲사회적 약자 행정심판 접근성 강화 ▲부패행위·공익침해행위 등 신고 적극 처리 ▲중앙행정기관 소속 근로자의 공정 채용을 위한 기본 규정 신설 ▲공직자 청렴·민원대응·갈등관리 등 국민권익 보호교육 강화 등이었다.

정일연 위원장은 "오늘 발표한 9대 핵심성과 외에도 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동