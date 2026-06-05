한효주, 기아 퇴치·교육 지원 위해 5000만원 기부

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한효주가 전 세계 어린이들을 위한 나눔에 동참하며 따뜻한 선행을 이어갔다.

BH엔터테인먼트에 따르면 한효주는 국제구호단체 JTS(Join Together Society)에 5000만원을 기탁했다. 이번 기부금은 전 세계 어린이들의 기아 퇴치를 비롯해 교육 기회를 제공하는 등 실질적인 도움이 필요한 곳에 사용될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한효주. [사진=BH엔터테인먼트] 2026.06.05 moonddo00@newspim.com

특히 한효주는 데뷔 이후 오랜 시간 팬들에게 받아온 사랑을 도움이 필요한 곳에 돌려드리고자 하는 마음에서 기부를 진행해 더욱 의미를 더한다.

한효주는 금전적 기부뿐 아니라 직접 현장을 찾는 참여로도 나눔의 의미를 이어가고 있다. 지난 5월 명동에서 열린 빈곤퇴치 거리 모금 행사에 참여해 시민들과 소통하며 캠페인에 힘을 보탰다.

한효주는 그동안 도움이 필요한 이웃들을 위한 나눔을 꾸준히 실천해왔다. 앞서 미혼모 시설 지원을 위해 5000만원을 기부했으며, 집중호우로 피해를 입은 수재민들을 위해서도 5000만원을 전달하는 등 선행을 이어왔다.

한효주의 꾸준한 나눔과 진정성 있는 참여는 도움이 필요한 아이들에게 희망을 전하는 동시에, 사회 전반에 따뜻한 울림을 전하고 있다.

한편, 한효주는 디즈니+의 '무빙2'과 MBC 새 드라마 '너의 그라운드'의 촬영을 앞두고 있다.

moonddo00@newspim.com