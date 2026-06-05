한국문학 해외 수요 4년 새 145%↑...문체부, 창작·번역·향유 강화

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 5일 문학 분과 회의를 열고 정책 방향을 논의했다
- 창작지원금을 경력 단계별로 세분화하고 문학 상주작가·문예지 지원을 확대한다
- 번역·해외 진출 지원과 고전·근현대 걸작 번역을 강화하고 국립한국문학관·번역대학원 설립을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 5일 국립현대미술관 서울관에서 '문화예술정책자문위원회 문학 분과 제3차 회의'를 열고 창작지원 강화, 번역·해외 진출 확대, 국민 문학향유 증진을 위한 정책 방향을 논의한다.
문체부는 중견작가 위주였던 창작지원금을 신진·유망·중견 등 경력 단계별로 세분화하고, 일자리와 창작공간을 함께 제공하는 '문학 상주작가' 사업의 지원 인원과 근무 기간(현행 7개월)도 늘린다. 신진 작가의 주요 수입원인 문예지 지원도 확충한다.
번역·해외 진출 분야는 전면 개편한다. 해외 출판사의 번역·출판 지원 수요가 2021년 156건에서 2025년 383건으로 145.5% 급증한 만큼 관련 예산을 증액하고, 문학사적 가치에도 불구하고 대중성이 낮아 번역되지 못한 한국 고전·근현대 걸작의 기획 번역 사업도 신설한다. 한국문화예술 전문 번역 인력을 키울 번역대학원대학은 2027년 9월 개교할 계획이다. 아울러 한국문학의 구심점이 될 국립한국문학관을 2027년 상반기 개관하고, 지역 문학관 지원도 확대한다.
최휘영 장관은 "문학은 영화·음악·미술·연극 등 모든 예술의 밑바탕에 흐르는 생각의 뿌리"라며 "현장 의견을 반영해 실효성 있는 정책을 마련하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com