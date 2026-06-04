BNK경남은행, 창립 56주년 기념 캐시백 이벤트…최대 5만원 제공

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신규 고객, 50만 원 이상 입금 시 캐시백

기존 고객, 카드 이용·자동이체 조건 충족

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행은 다음달 31일까지 창립 56주년을 맞아 최대 5만원 캐시백을 제공하는 고객 참여형 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

오면 드림 하면 더 드림 이벤트 웹이미지[사진=BNK경남은행] 2026.06.04

실적 인정 기간은 지난달 22일부터 9월 30일까지다. 모바일뱅킹 앱 이벤트 페이지에서 응모할 수 있다.

이벤트는 신규·기존 고객을 구분해 조건을 충족하면 캐시백을 지급하는 방식이다. 신규 고객은 생활비성 자금을 50만 원 이상 입금하면 월 1만원씩 최대 3만원을 받을 수 있다.

여기에 경남BC카드를 이용해 5만 원 이상 결제하면 1만 원, 공과금 등 자동이체를 신규 등록해 이용하면 1만 원이 추가로 지급된다. 두 조건은 순서와 관계없이 각각 인정된다.

기존 고객은 생활비성 자금 입금 실적을 유지하면서 카드 이용과 자동이체 조건을 충족할 경우 최대 2만 원의 캐시백을 받을 수 있다. 경남도민연금 가입 고객은 기존 가입 실적도 자동이체 조건으로 인정된다.

경남은행은 이번 행사를 통해 일상 금융거래와 연계한 고객 혜택을 확대한다는 방침이다. 아울러 최고 연 7% 금리를 적용하는 정기적금 상품도 별도로 운영 중이다.

news2349@newspim.com