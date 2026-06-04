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[2026WC] '환상 FK골+2G 1골 1도움' 이동경...유럽파 즐비한 2선에서 K리거 명예 지킬까

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  • 이동경이 4일 엘살바도르전 프리킥 결승골로 1-0 승리를 이끌었다
  • 평가전 2경기에서 1골 1도움 올리며 K리그 출신 유일 2선 자원으로 존재감을 입증했다
  • 과거 유럽 진출 실패와 군 복무 후 울산에서 재도약해 월드컵 최종 명단에 합류했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나서는 홍명보호의 왼발잡이 미드필더 이동경(28·울산)이 평가전에서 존재감을 과시하고 있다. K리그 선수 중 유일한 2선 자원으로 분류된 이동경의 활약에 시선이 집중되고 있다.

이동경은 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 A매치 평가전에서 후반 12분 왼발 프리킥 선제골을 넣으며 팀의 1-0 승리를 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 한국 축구 국가대표팀 이동경이 4일(한국시간) 열린 엘살바도르와의 평가전에서 득점 후 포효하고 있다. [사진=대한축구협회] 2026.06.04 football1229@newspim.com

이날 이동경은 3-4-2-1 포메이션에서 오른쪽 공격형 미드필더 역할을 수행했다. 한국은 지난달 31일 같은 장소에서 열린 트리니다드토바고전과 달리 상대의 강한 압박에 고전하며 쉽사리 상대 골문을 열지 못했다.

그러던 중 후반 12분 페널티박스 오른쪽 바깥에서 이동경이 프리킥을 얻어냈다. 이동경은 직접 키커로 나섰고 수비벽을 살짝 넘기는 프리킥 골을 성공시키며 팀에 리드를 안겼다. 1-0 승리로 결승골의 주인공이 됐다.

이로써 이동경은 월드컵 본선을 앞두고 진행된 평가전 2경기에서 모두 공격 포인트를 기록하게 됐다. 트리니다드토바고전에선 정확한 왼발 아웃프런트 크로스로 조규성(미트윌란)의 팀 내 세 번째 득점을 도운 바 있다. 이날 프리킥 골까지 묶어 이동경은 2경기 1골 1도움으로 컨디션을 끌어올렸다.

이동경은 프로축구 K리그1 울산HD에서 활약하고 있다. 지난 시즌 K리그1 MVP를 수상할 정도로 실력이 뛰어나다. 정교한 왼발 킥 능력과 드리블 능력을 갖췄다는 평가다. 올 시즌에도 12경기 5골 3도움을 기록하며 팀 공격의 핵심 역할을 소화하고 있다.

[서울=뉴스핌] 울산 이동경이 K리그 2025 대상 시상식에서 K리그1 MVP를 수상한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹]

국내파 최고의 2선으로 꼽히는 선수지만, 월드컵 본선행 티켓을 얻기는 쉽지 않았다. 대표팀 2선 자원에 이강인(파리 생제르망), 이재성(마인츠), 황희찬(울버햄튼), 엄지성(스완지시티), 배준호(스토크시티) 등 쟁쟁한 해외파 선수들이 많았기 때문이다.

실제로 2026년 3월 A매치 평가전 때 명단에서 제외되면서 입지가 좁아진 것으로 보였다. 하지만 리그에서 꾸준히 좋은 모습을 보여주며 극적으로 월드컵 최종 명단에 합류했다.

이동경은 2018년 울산 데뷔 후 2022년 독일 FC 샬케 04와 FC 한자 로스토크로 임대를 떠나며 유럽 도전에 나섰다. 하지만 주전 기회를 잡지 못했다. 이에 2022 FIFA 카타르 월드컵 최종 엔트리에도 승선하지 못하는 시련을 겪었다.

결국 2023년 울산으로 돌아왔다. 2024년 4월 29일 입대하며 김천 상무에서 군 복무를 마쳤다. 전역 후 올 시즌 울산에서 다시 기량을 끌어올린 이동경은 극적 월드컵 엔트리에 생애 처음으로 승선했다.

[서울=뉴스핌] 한국 축구 국가대표팀 이동경이 4일(한국시간) 열린 엘살바도르와의 평가전에서 득점 후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=대한축구협회] 2026.06.04 football1229@newspim.com

물론 이동경이 평가전에서 수행한 오른쪽 공격형 미드필더의 주전 경쟁자가 대표팀 에이스 이강인이라는 점에서 선발로 나서기 쉽지 않다. 그러나 슛 감각과 경기력이 상당히 올라온 만큼 홍 감독이 좋은 공격 옵션을 한 명 더 보유하게 된 것은 분명해 보인다.

유럽파가 즐비한 대표팀 2선 경쟁에서 유일한 K리거 이동경이 월드컵 본선 무대에서 어떤 활약을 펼칠지 관심을 모으고 있다.

football1229@newspim.com

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