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[2026WC] 홍명보호 구한 이동경 왼발...'100위' 엘살바도르에 1-0 진땀승

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  • 대한축구대표팀이 4일 엘살바도르와 평가전에서 이동경 결승골로 1-0 승리했다
  • 홍명보호는 손흥민·이강인을 벤치에서 투입하며 총력전 했지만 수차례 득점 기회를 날리며 답답한 경기력을 보였다
  • 약체 엘살바도르에 신승을 거두며 월드컵 본선 경쟁력과 공격력에 의문이 커진 가운데 대표팀은 6일 멕시코 과달라하라로 이동한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

약체 상대로 마지막 모의고사서 신승... 경기력 세밀함 부족 숙제로

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 북중미 월드컵 본선을 앞둔 축구대표팀 홍명보호가 마지막 모의고사에서 신승을 거뒀지만 짙은 아쉬움을 남겼다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 A매치 평가전에서 후반 12분 터진 이동경의 프리킥 선제골에 힘입어 1-0으로 이겼다. 지난달 31일 트리니다드토바고전 5-0 대승에 이어 평가전 2연승을 기록하며 최종 점검을 마쳤다. 그러나 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위인 한국이 본선 진출에도 실패한 100위 엘살바도르를 상대로 진땀승을 거두면서 월드컵 본선 경쟁력에는 큰 물음표가 남겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 4일(한국시간) 엘살바도르와의 A매치 평가전에 선발로 나선 축구 대표팀 명단. [사진=KFA SNS] 2026.06.04 psoq1337@newspim.com

이날 홍 감독은 손흥민과 이강인을 벤치에 두고 조규성을 최전방에 세운 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 나흘 전 트리니다드토바고전에서 후반 교체로 출전해 멀티골을 뽑아낸 조규성(미트윌란)이 이번엔 원톱 선발로 나섰다. 좌우 측면 공격은 각각 황희찬(울버햄프턴)과 이동경이 맡았다.

황인범(페예노르트)과 이재성(마인츠)이 중원을 지켰고, 좌우 윙백으로는 이태석(빈), 설영우(즈베즈다)가 배치됐다.스리백 수비라인은 왼쪽부터 이기혁(강원), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 구성하고 골문은 김승규(도쿄)가 지켰다.

한국은 전반전 내내 상대의 밀집 수비와 거친 전방 압박에 당황하며 패스 실책을 연발했다. 전반 10분 이기혁의 롱패스를 받은 이태석이 조규성에게 찌른 패스가 무산됐고 전반 28분 설영우의 슈팅마저 상대 수비벽에 막혔다. 오히려 상대에게 날카로운 역습을 허용하며 위태로운 장면을 노출한 끝에 전반을 0-0으로 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이동경(오른쪽)이 4일(한국시간) 엘살바도르와의 A매치 평가전에서 결승골을 넣고 황희찬과 기쁨을 나누고 있다. [사진=KFA SNS 캡처] 2026.06.04 psoq1337@newspim.com

답답하던 흐름을 바꾼 것은 이동경의 왼발이었다. 후반 시작과 함께 송범근과 조위제를 투입하며 수비를 정비한 한국은 후반 12분 페널티박스 오른쪽 바깥쪽에서 프리킥 기회를 잡았다. 직접 키커로 나선 이동경은 자로 잰 듯한 정교한 왼발 감아차기로 상대 골문 구석을 정확히 뚫어냈다. 이동경의 A매치 4호 골은 수비벽의 틈을 정확히 파고든 송곳 같은 슈팅이었다. 앞서 후반 초반 일대일 찬스를 놓쳤던 이동경은 이 천금 같은 세트피스 골로 아쉬움을 단번에 털어냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이동경이 4일(한국시간) 엘살바도르와의 A매치 평가전에서 결승골을 넣고 동료들과 기쁨을 나누고 있다. [사진=KFA SNS 캡처] 2026.06.04 psoq1337@newspim.com

선제골 직후 홍 감독은 분위기 반전을 위해 후반 17분 8장의 교체 카드를 한 번에 썼다. 백승호, 김진규, 박진섭, 옌스 카스트로프, 이강인, 오현규, 손흥민, 양현준이 들어가고 이재성, 황인범, 김민재, 이기혁, 이동경, 조규성, 황희찬, 설영우를 뺐다.

주전급 공격수들이 그라운드를 밟으면서 분위기는 달아올랐다. 후반 23분 손흥민이 결정적인 기회를 날렸다. 카스트로프의 컷백이 골 지역 정면의 손흥민에게 이어졌으나 그의 슈팅은 골대 위로 많이 벗어났다. 후반 33분 오현규와 옌스 카스트로프를 거친 공을 손흥민이 슈팅으로 연결했으나 역시 골대 위로 떴다. 후반 44분에는 이강인이 감각적인 로빙 패스로 손흥민에게 기회를 배달하기도 했으나 슈팅이 늦어 수비수에 걸렸다. 많은 기회가 손흥민의 발끝에서 무산됐다.

하지만 고대하던 추가골은 끝내 터지지 않았다. 경기 막판까지 세밀함 부족을 드러낸 한국은 결국 추가 득점 없이 1-0 승리로 경기를 마쳤다. 최종 모의고사에서 승리는 챙겼으나 약체를 압도하지 못한 무기력한 공격력에 월드컵 본선 무대를 눈앞에 둔 홍명보 감독의 고민은 더욱 깊어지게 됐다.

홍명보호는 5일 휴식을 취하고 다음 날 전세기 편으로 조별리그 1, 2차전 결전지이자 베이스캠프가 있는 멕시코 과달라하라에 입성한다.

psoq1337@newspim.com

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