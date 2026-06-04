유비온·경기도교육연구원, 교육 ODA 협력

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 플랫폼 기업 유비온은 경기도교육연구원과 국제개발협력(ODA) 교육사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 양 기관은 개발도상국에 적용 가능한 교육협력 모델 발굴을 위해 ODA 교육사업 과제 공동 발굴, 사업 기획·수행, 교육 프로그램 개발·운영 등에 협력할 계획이다.

이번 협약은 유비온의 교육 ODA 사업 수행 경험과 경기도교육연구원의 교육정책 연구 역량을 연계하기 위해 추진됐다.

정부의 2026년 국제개발협력 종합시행계획에 따르면 올해 ODA 사업 규모는 5조 원이며, 이 가운데 약 4,400억 원이 교육 분야에 배정됐다. 교육 분야 ODA는 디지털 학습환경 조성, 교육 플랫폼 구축, 교원 역량 강화 등으로 확대되고 있다.

유비온은 현재까지 20개국에서 27건의 해외 교육 프로젝트를 수행했다. 주요 사업 분야는 AI 기반 디지털 콘텐츠, 학습관리시스템(LMS), 교육관리정보시스템(EMIS), 교육정보화 사업 등이다.

임재환 유비온 대표이사는 "양 기관의 역량을 바탕으로 현장 적용성이 높은 교육협력 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

[이미지=유비온]

whitss@newspim.com