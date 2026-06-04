노동부, 한화 에어로 압수수색…"폭발사고 반복 원인 규명"

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 4일 한화에어로 본사·대전사업장을 압수수색했다.
- 근로감독관·경찰 55명이 투입돼 폭발 원인 자료를 확보했다.
- 노동부는 반복된 폭발 원인을 규명하고 엄정 책임을 묻겠다 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부 대전고용노동청은 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전 사업장 등에 대한 압수수색에 착수했다. 정부는 폭발 사고가 반복 발생한 원인을 찾겠다고 강조했다.
이날 노동부에 따르면 현장에는 근로감독관 및 대전경찰청 경찰관 55명이 투입됐다.
근로감독관과 경찰은 현장에서 추진제 세척 작업공정 절차 및 도면 등 폭발 원인 관련 자료, 해당 기업의 안전보건관리체계 관련 자료 등을 확보할 예정이다. 세척 등 해당 장소에서 작업 시 안전조치가 충분했는지 등도 살펴본다.
노동부 대전고용노동청은 이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 폭발 사고가 반복적으로 발생한 원인을 철저히 규명하겠다는 방침이다.
한화에어로 대전사업장에서는 지난 1일 발생한 사고 외에도 2018년과 2019년 폭발 사고가 발생한 바 있다.
산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반에 대해서는 엄정하게 책임을 묻겠다고 강조했다.
앞서 노동부는 이번 사고 원인 규명을 위해 약 20명 규모의 수사전담팀을 꾸렸다.
노동부는 "앞으로도 다수 사상자가 발생하거나 최소한의 안전수칙을 준수하지 않아 같은 유형의 사고가 반복적으로 발생할 경우 압수수색, 구속 등 강제수사를 적극 활용하여 엄정 대응할 것"이라고 밝혔다.
sheep@newspim.com