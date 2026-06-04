노동부, 한화 에어로 압수수색…"폭발사고 반복 원인 규명"

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서울 본사 및 대전사업장 압수수색 착수

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부 대전고용노동청은 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전 사업장 등에 대한 압수수색에 착수했다. 정부는 폭발 사고가 반복 발생한 원인을 찾겠다고 강조했다.

이날 노동부에 따르면 현장에는 근로감독관 및 대전경찰청 경찰관 55명이 투입됐다.

근로감독관과 경찰은 현장에서 추진제 세척 작업공정 절차 및 도면 등 폭발 원인 관련 자료, 해당 기업의 안전보건관리체계 관련 자료 등을 확보할 예정이다. 세척 등 해당 장소에서 작업 시 안전조치가 충분했는지 등도 살펴본다.

김영훈 고용노동부 장관(왼쪽 두번째)이 지난 1일 대전 유성구에 위치한 한화에어로스페이스 폭발 사고 현장을 확인하고 있다. [사진=고용노동부]

노동부 대전고용노동청은 이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 폭발 사고가 반복적으로 발생한 원인을 철저히 규명하겠다는 방침이다.

한화에어로 대전사업장에서는 지난 1일 발생한 사고 외에도 2018년과 2019년 폭발 사고가 발생한 바 있다.

산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반에 대해서는 엄정하게 책임을 묻겠다고 강조했다.

앞서 노동부는 이번 사고 원인 규명을 위해 약 20명 규모의 수사전담팀을 꾸렸다.

노동부는 "앞으로도 다수 사상자가 발생하거나 최소한의 안전수칙을 준수하지 않아 같은 유형의 사고가 반복적으로 발생할 경우 압수수색, 구속 등 강제수사를 적극 활용하여 엄정 대응할 것"이라고 밝혔다.

sheep@newspim.com