김영훈 노동장관, 반도체·방산 긴급 안전점검 지시…한화 에어로 여파

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 고용노동부 장관은 2일 반도체·방산 등 호황 산업 중심 긴급 안전점검을 지시했다
- 한화에어로스페이스 폭발과 SK하이닉스 불소 누출 등 잇단 사고를 계기로 철저한 원인 규명과 재해 예방 대책을 강조했다
- 중대재해처벌법 등 관련 법 위반 시 엄정 조치를 예고하고 4일 전국 기관장회의에서 적극 지도·점검을 당부할 예정이다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 2일 반도체·방산 제조업체 등 최근 호황 산업 중심 전반적인 긴급 안전점검을 지시했다.
노동부에 따르면 김 장관은 이날 대전 유성구 한화에어로스페이스 무기제조사업장 내 56동 세척실에서 발생한 폭발사고 관련 중앙산업재해수습본부(중산본) 2차 회의를 열고 이같이 밝혔다.
긴급 지시는 최근 한화에어로스페이스 계약 물량이 급증했고, 지난 1일 SK하이닉스에서 다수의 부상자가 발생한 불소 누출 사고가 있었다는 점 등을 고려해 결정됐다는 설명이다.
김 장관은 관계기관 합동감식 관련 안전한 진행 및 사고 원인에 대한 철저한 규명, 재해 예방 후속조치 마련도 강조했다.
이번 한화 사고는 중대재해처벌법이 적용되는 중대산업재해에 해당한다. 김 장관은 산업안전보건법·중대재해처벌법 등 관련 법 수사를 신속·엄정하게 진행하고, 법 위반 사항이 있을 시 엄중하게 조치할 것도 요청했다.
노동부는 오는 4일 장관 주재 전국 기관장회의를 열고 사업장이 안전에 대한 경각심을 가질 수 있도록 지방관서장의 적극적인 지도·점검을 당부할 예정이다.
sheep@newspim.com