三星电子启动全球AI营销活动 展示智能生活应用场景

纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国三星电子2日发布面向全球市场的人工智能（AI）视频宣传活动，通过健康管理、家庭关怀和宠物护理等生活场景，展示人工智能技术在智能终端和家电产品中的应用。

三星电子将在英国伦敦皮卡迪利广场开展宣传活动。【图片=三星电子提供】

据三星电子4日介绍，本次宣传活动在美国纽约时代广场、英国伦敦皮卡迪利广场等全球主要城市的户外广告平台，以及公司官方社交媒体渠道同步推出。

此次宣传活动共发布三支主题视频，分别围绕健康管理、家庭关怀和宠物护理展开，重点展示三星人工智能技术如何根据用户需求提供个性化服务和智能解决方案。

在健康管理视频中，三星展示用户通过Galaxy Watch8智能手表和Samsung Health平台管理抗氧化指标、获取饮食改善建议的应用场景。同时，搭载于Bespoke AI Family Hub冰箱中的"AI Food Manager"功能，也展示了食材管理和个性化菜谱推荐等智能服务。

在家庭关怀主题视频中，三星重点介绍了基于人工智能的"通话筛查（Call Screening）"功能。该功能可对来电进行识别和分析，帮助用户提前拦截电信诈骗等非必要来电。

宠物护理主题视频则展示了SmartThings宠物护理服务与Galaxy"Now Brief"功能联动的应用场景。用户可通过相关服务查看宠物散步时间、活动轨迹等信息，并对宠物健康状况进行管理。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社