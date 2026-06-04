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파두, 컴퓨텍스 2026서 차세대 'Gen6 SSD 컨트롤러' 공개

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  • 파두가 4일 컴퓨텍스 2026에 참가해 아시아 시장 공략에 나섰다
  • 파두는 행사에서 Gen6 SSD 컨트롤러와 FDP 적용 차세대 스토리지 기술을 공개했다
  • 에이데이터 등과 협력 확대를 통해 대만 기업용 SSD 공급 604억원, 신규 수주 3000억원을 넘겼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

Gen6 SSD 컨트롤러 공개…AI 추론 환경 최적화
하이퍼스케일러·OEM 고객 대상 기술 협력 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터센터 반도체 전문기업 파두가 대만에서 열리는 '컴퓨텍스(COMPUTEX) 2026'에 참가해 아시아 시장 공략에 나섰다고 4일 밝혔다.

이날 파두는 2일부터 5일까지 대만 타이베이에서 열리는 아시아 최대 IT 박람회 컴퓨텍스 2026 기간 동안 주요 고객사와의 협력을 확대하고 신규 파트너십 발굴에 나선다고 전했다.

회사에 따르면 올해 컴퓨텍스는 'AI 투게더(Together)'를 주제로 개최되며 AI 및 컴퓨팅, 로보틱스 및 모빌리티, 차세대 기술 등을 중심으로 약 1500개 기업이 참가한다.

파두가 컴퓨텍스2026 기간 진행한 아시아 시장 공략 확대 마케팅에서 고객사 관계자가 Gen.6 컨트롤러 실물을 살펴보고 있다. [사진=파두]

파두는 행사 기간 중 타이베이 그랜드 하이라이 호텔에서 고객사 초청 행사를 열고 하이퍼스케일러와 OEM, SSD 모듈 업체 등을 대상으로 차세대 SSD 컨트롤러 기술을 소개했다.

특히 파두는 AI 데이터센터 환경에 최적화한 Gen6 SSD 컨트롤러를 처음 공개했다. 회사에 따르면 Gen6 SSD는 기존 Gen5 대비 성능과 전력 효율성이 향상됐으며, AI 추론 환경에서 요구되는 대용량 데이터 처리 성능을 지원한다.

또한 업계 최초로 상용화한 SSD 소프트웨어 기술인 FDP(Flexible Data Placement)를 Gen6 아키텍처에도 적용했다. 이를 통해 다중 AI 모델 추론 환경에서 성능과 쓰기 증폭 계수(WAF)를 최적화할 수 있도록 설계했다.

파두는 행사에서 'AI 인프라의 새로운 패러다임: AI 추론이 이끄는 스토리지 혁신'을 주제로 기술 시연도 진행했다. AI 데이터센터에서 증가하는 데이터 처리 수요와 스토리지 병목 현상 해결 방안을 중심으로 차세대 스토리지 전략을 소개했다.

회사는 대만 시장 내 주요 협력사인 에이데이터(ADATA)와의 협력도 확대하고 있다. 파두는 지난해 에이데이터와 전략적 협업을 시작한 이후 기업용 SSD 브랜드 '트러스타(TRUSTA)' 관련 협력을 이어오고 있으며, 기가컴퓨팅과의 협력도 진행 중이다.

이 같은 협력을 바탕으로 파두는 올해 대만 시장에서 총 604억원 규모의 기업용 SSD 공급 계약을 체결했다. 또한 하이퍼스케일러 고객사향 SSD 컨트롤러 공급 확대에 힘입어 올해 신규 수주 규모가 3000억원을 넘어섰다고 설명했다.

에이데이터가 이번 행사에서 공개한 기업용 SSD 'TD7P51 ECO'에는 파두의 SSD 컨트롤러와 솔루션 기술이 적용됐다. 해당 제품은 최대 15.36TB 용량과 다양한 폼팩터를 지원하며 FDP 기술을 활용한 데이터 관리 기능을 제공한다.

에이데이터 제프리 리(Jeffery Lee) 엔터프라이즈 애플리케이션(Enterprise Application) 부문 부사장은 "파두와의 파트너십을 바탕으로 트러스타 브랜드의 TD7P51 에코를 선보여 Gen5 SSD 포트폴리오를 확장할 수 있는 교두보를 마련했다"며 "글로벌 선도 서버 플랫폼에서 검증됐을 뿐 아니라 차세대 AI, 클라우드, 데이터센터 배치를 위해 필수적인 고성능, 신뢰성, 확장성을 제공하는 트러스타 솔루션을 핵심으로 파두와 긴밀한 협력을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.

남이현 파두 대표는 "컴퓨텍스는 핵심 시장인 북미 하이퍼스케일러 생태계와 함께 중요한 전략 시장 가운데 하나인 대만 및 아시아 시장에서 파두의 SSD 컨트롤러 기술력과 혁신을 글로벌 시장에 알릴 수 있는 중요한 기회"라며 "에이데이터와 같은 주요 파트너들과의 협업을 통해 고객 다변화 및 매출 확대를 추진함으로써 이번 1분기 흑자전환 모멘텀을 이어가 올해를 매출 및 이익 '퀀텀점프' 원년으로 만들 것"이라고 강조했다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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