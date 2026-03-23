파두, 김진수 서울대 교수 CRO로 영입

스토리지 시스템 기업으로 도약 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터센터 반도체 전문기업 파두는 서울대학교 컴퓨터공학과 김진수 교수를 최고연구책임자(CRO)로 영입했다고 23일 밝혔다.

파두는 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 시장에서 글로벌 기술 리더십을 공고히 한 데 이어 이번 CRO 영입을 통해 인공지능(AI) 데이터센터에 최적화된 차세대 스토리지 시스템 개발로 사업 영역을 본격 확장한다. 연구는 이미 착수한 상태며 올해 중 첫 번째 개념검증(POC)을 선보일 예정이다.

회사에 따르면 김진수 신임 CRO는 서울대학교 컴퓨터공학과에서 컴퓨터 아키텍처 및 시스템 소프트웨어를 연구해온 국내 최고 권위의 전문가다. 네이버 파일 시스템 개발에 핵심적으로 참여하는 등 대규모 스토리지 소프트웨어와 시스템 설계 양면에서 탁월한 산학협력 성과를 창출한 경력을 보유하고 있다.

파두 김진수 CRO. [사진=파두]

특히 파두는 최근 기업용 SSD 사업에서 본격적인 성과를 거두기 시작했다. 지난해 하반기부터 대형 수주가 연속으로 이어지며 연간 매출을 초과하는 수주 잔고를 확보했고, 올해 1분기에만 1500억원이 넘는 수주를 기록하며 1분기부터 흑자전환이 기대되는 상황이다.

또한 데이터센터 저장장치의 두뇌역할을 하는 PCIe Gen5 컨트롤러 시장에서 기술 리더로 자리매김한 데 이어 Gen6 개발에도 성공해 올해 하반기부터 매출에 반영된다. Gen7 등 차세대 제품 개발도 순조롭게 진행 중이다.

파두는 이러한 SSD 사업의 성과를 발판 삼아 단순 SSD 컨트롤러 공급을 넘어 AI 워크로드에 최적화된 스토리지 아키텍처 전체를 설계·제공하는 종합 스토리지 솔루션 기업으로의 도약을 준비하고 있다. 김진수 CRO가 이끄는 연구팀은 이미 AI 데이터센터에 특화된 차세대 스토리지 시스템과 전용 SSD 개발에 착수했다.

파두는 하드웨어와 소프트웨어를 통합 설계하는 방식으로 기존 범용 스토리지 제품이 충족하지 못하는 AI 워크로드의 대용량·초고속·고효율 요구를 해결하는 솔루션을 개발할 계획이다. 올해 중 첫 번째 POC를 공개하며 AI 데이터센터 스토리지 분야에서의 기술 방향성과 혁신 역량을 업계에 선보일 예정이다.

김진수 CRO는 "파두는 글로벌 AI 데이터센터 생태계에서 이미 기술력을 검증받은 기업"이라며 "컴퓨터 아키텍처와 시스템 소프트웨어의 관점에서 차세대 스토리지의 새로운 가능성을 함께 열어가고 싶다"고 밝혔다.

남이현 대표는 "기업용 SSD에서 쌓아온 기술력과 시장의 신뢰가 이제 본격적인 사업 성과로 이어지고 있다"며 "김진수 CRO와 함께 AI 데이터센터 스토리지라는 새로운 도전을 시작하게 되어 뜻 깊다"고 밝혔다. 이어 "SSD를 넘어 스토리지 시스템 전체를 혁신함으로써 미래 AI 데이터센터에서 없어서는 안 될 핵심 기업으로 성장해 나가겠다"고 강조했다.

한편 파두는 글로벌 주요 빅테크와의 협업을 통해 기술력을 검증받았으며 수주와 매출 모두 빠르게 성장하고 있다. 파두는 이러한 성과를 기반으로 AI 데이터센터 스토리지 시장을 새로운 핵심 성장 동력으로 삼아 혁신의 영역을 확장해 나간다는 방침이다.

nylee54@newspim.com