파두, 'CFMS 2026' 참가..."중국·아시아 시장 공략 강화"

Gen6 컨트롤러 하반기 납품, 1분기 수주 1500억원 돌파

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터센터 반도체 전문기업 파두는 지난 27일 중국 선전에서 개최된 '차이나 플래시 마켓 서밋(CFMS) 2026'에 참가해 중국 및 아시아 시장에서의 협력 기회를 확대하기 위한 교두보를 마련했다고 30일 밝혔다.

올해 8회차를 맞아 '사이클을 넘어, 가치 창출'이라는 주제로 개최된 CFMS에는 유수의 반도체 기업들을 포함한 1500개 이상의 기업들이 참가했다. 파두는 주요 클라우드 서비스 사업자(CSP), 모듈 제조사, 서버 기업을 비롯한 현지 잠재 고객을 대상으로 인공지능(AI) 데이터센터 환경에 최적화한 주력 Gen5 컨트롤러 및 차세대 Gen6 컨트롤러, 플렉스SSD를 소개하며 전시부스 운영과 기조연설 진행 등 적극적인 마케팅 활동을 펼쳤다.

회사에 따르면 파두의 Gen5 컨트롤러와 이를 기반으로 한 완제품 SSD는 글로벌 데이터센터 고객들을 통해 성능과 전력 효율성이 검증된 솔루션으로 현재 글로벌 CSP 및 OEM 고객들에게 채택돼 활용되고 있다. 하이퍼스케일 데이터센터 AI 환경에 최적화된 Gen5 컨트롤러는 최대 14GB/s 순차 읽기 속도, 초당 340만 건 랜덤 읽기 성능, 7W 미만의 전력 효율성을 지원한다.

27일 중국 선전에서 열린 '차이나 플래시 마켓 서밋 2026'에서 파두가 '연례 컨트롤러 시장 공동 창출상'을 2년 연속 수상했다. [사진=파두]

특히 차세대 Gen6 컨트롤러는 AI 데이터센터 환경에서 요구되는 초고속 데이터 처리 성능과 함께 높은 성능에서도 전력 효율을 유지하는 아키텍처를 갖췄다. 기존 Gen5 컨트롤러 대비 2배 이상 향상된 최대 28.5GB/s의 순차 읽기 속도, 6.9M IOPS 랜덤 읽기 성능과 함께 8W 미만의 전력 효율성을 제공함으로써 AI 데이터센터 비용 효율성을 높일 수 있도록 지원한다. Gen6 컨트롤러는 현재 개발이 완료된 상태로 올해 하반기 중 납품이 시작될 예정이다.

또한 플렉스SSD는 고객 각각의 AI 워크로드에 맞춰 기업용 SSD를 설계할 수 있도록 지원하는 파두의 맞춤형 플랫폼으로 고객의 필요에 맞게 양산 규모, 브랜드, 펌웨어 및 하드웨어를 유연하게 선택할 수 있는 점이 특징이다. 기존 제조업자 개발방식(ODM)과 달리 고객사의 니즈에 따라 고객사 자체 브랜드로 펌웨어와 하드웨어를 최적화해 공급할 수 있다.

강뢰 파두 중국 법인장은 이번 행사에서 '스토리지의 경계를 확장하다: AI 데이터센터를 위한 차세대 SSD'라는 주제로 기조연설을 진행했다. 그는 오늘날 AI 추론 서버에는 훈련 서버 대비 더욱 많은 수의 SSD와 높은 SSD 성능 및 용량이 요구됨에 따라 Gen5 및 Gen6 도입이 가속화하고 있다는 점에 주목하며 파두의 최신 컨트롤러와 플렉스SSD 솔루션을 소개했다.

실제로 트렌드포스는 지난 13일 작년 4분기 기업용 SSD 시장의 상위 5개 기업의 총매출이 전 분기 대비 51.7% 증가했다고 발표하며 AI 추론 워크로드의 광범위한 확산으로 인해 데이터 스토리지 시스템에 대한 요구사항이 크게 높아진 점을 주요 배경으로 꼽았다.

기존에는 대규모 모델 학습을 위한 연산반도체인 그래픽처리장치(GPU)와 고속 메모리인 고대역폭메모리(HBM) 등이 주로 시장의 주목을 받아왔지만 최근에는 AI 추론 시장의 본격적인 개화로 인해 컴퓨팅 시스템의 가장 큰 병목점인 스토리지에 대한 요구사항 역시 빠르게 증가하고 있는 추세다.

파두는 지난해 행사에 이어 올해 행사에서 '연례 컨트롤러 시장 공동 창출상'을 수상하며 2년 연속 수상의 성과를 거뒀다. 컨트롤러 시장에서의 기여를 인정 받은 파두는 글로벌 시장에서 기술 리더십을 한층 강화해 나갈 방침이다.

남이현 파두 대표는 "CFMS 등 해외 전시회를 기반으로 마케팅 활동을 활발하게 펼쳐 고객사 다변화와 글로벌 시장 공략을 가속화해 나갈 것"이라며 "올해 1분기에만 수주액이 1500억원을 돌파하며 본격 성장이 이뤄지고 있고 흑자전환 역시 가시화되는 등 올해는 매출과 이익이 함께 퀀텀점프하는 원년이 될 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com