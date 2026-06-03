[6·3 지선 충북] 영동 '9남매 가족' 투표 참여…"한 표의 의미, 아이들과 나눴다"

AI 핵심 요약beta
- 영동 9남매 가족이 3일 지방선거 투표에 참여했다
- 부부는 자녀 3명과 함께 투표소를 찾아 참정권을 설명했다
- 주민들은 생활 속 민주주의 교육의 본보기라고 평가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군의 한 다둥이 가족이 지방선거 투표에 참여하며 지역사회의 이목을 끌었다.
부모가 자녀들과 나란히 투표소를 찾는 모습은 '생활 속 민주주의 교육'의 사례로 주목받았다.
3일 영동군 심천면 제1투표소(심천면민복지회관).
이곳에는 9남매를 둔 이인수·안재선 씨 부부가 투표권을 가진 자녀 3명과 함께 모습을 드러냈다.
가족이 함께 줄을 서고 투표 절차를 지켜보는 장면은 투표소를 찾은 주민들의 눈길을 끌기에 충분했다.
이날 투표에 앞서 부부는 자녀들에게 선거의 의미를 설명하는 시간을 가졌다.
한 표가 사회를 바꾸는 과정에 어떻게 연결되는지, 국민이 권리를 행사하는 방식이 무엇인지 등을 차분히 풀어내며 '참정권 교육'을 자연스럽게 이어갔다.
이인수 씨는 "아이들에게 선거가 단순한 절차가 아니라 우리 사회를 만들어가는 중요한 과정이라는 점을 몸소 보여주고 싶었다"며 "가정에서부터 민주주의의 가치를 배우고 책임 있는 시민으로 성장하길 바란다"고 말했다.
아내 안재선 씨도 "부모가 투표하는 모습을 직접 보는 것이 아이들에게 가장 좋은 교육"이라며 "권리와 책임을 함께 생각해보는 뜻깊은 하루였다"고 했다.
이 가족은 2024년 충북도와 영동군, 지역사회의 지원으로 새 보금자리를 마련한 '9남매 다둥이 가정'으로 알려져 있다.
이날 역시 가족의 미래와 지역 발전을 바라는 마음을 담아 투표소를 찾았다고 했다.
지역 주민들은 "아이들과 함께 투표하는 모습이 인상적이었다"며 "민주주의를 생활 속에서 가르치는 좋은 본보기"라고 평가했다.
baek3413@newspim.com