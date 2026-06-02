부산시, 침수방지시설 설치 지원사업 추진…저지대 주택·상가 우선

최대 90% 지원 비용 부담 경감

예산 소진 시까지 신청 접수 가능

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 여름철 장마와 집중호우에 대비해 침수 취약 가구와 시설을 대상으로 물막이판 설치 지원에 나섰다.

시는 장마철을 한 달여 앞두고 구·군과 함께 '침수방지시설(물막이판) 설치 지원사업'을 본격 추진하고 있다고 2일 밝혔다.

부산시가 본격적인 여름철 장마와 집중호우 시기를 한 달여 앞두고 구·군과 함께 '침수방지시설(물막이판) 설치 지원사업'을 적극 추진하고 있다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

시는 저지대 주택과 상가, 지하공간 침수 피해를 사전에 줄이기 위해 올해 1월 16개 구·군에 사업비 2억 원을 교부했다. 구·군은 별도 예산을 편성해 사업 규모를 확대했다.

시는 기후변화로 인한 국지성 집중호우와 돌발 침수 피해가 반복되는 점을 감안해 지금 시기를 침수 예방을 위한 마지막 골든타임으로 보고 있다. 이에 따라 침수 위험 지역 가운데 아직 신청하지 않은 주민을 대상으로 현장 홍보와 신청 안내를 강화하고 있다.

차수판으로도 불리는 물막이판은 집중호우 시 도로나 하천이 범람하면서 건물 내부로 유입되는 빗물을 막는 시설이다. 출입구 등에 설치해 주택과 상가, 지하주차장 등의 침수를 차단하는 방식으로 설치와 해체가 비교적 간편하고 침수 예방 효과가 커 실제 수요가 꾸준히 늘고 있다.

현재 각 구·군은 침수 취약 지역을 중심으로 현장 조사를 진행하며 물막이판 설치 지원 신청을 받고 있다. 예산이 소진될 때까지 접수를 받으며 장마철 이전 가능한 많은 가구와 시설에 설치를 마치는 것을 목표로 사업을 추진하고 있다.

지원 대상은 침수 우려가 있는 단독·다가구 주택, 상가, 공동주택(아파트) 등이다. 건물 소유자뿐 아니라 관리자나 세입자도 신청할 수 있다. 설치 비용의 최대 90%까지 지원하며 구체적인 지원 기준과 자부담 비율은 구·군 조례에 따라 달라 해당 지역 구·군 안전부서에서 확인해야 한다.

시는 동 행정복지센터와 지역 자율방재단 등을 통해 사업을 안내하고 과거 침수 피해가 있었던 지역을 중심으로 맞춤형 홍보를 병행하고 있다.

김기환 시민안전실장은 "침수 피해는 사전 대비 여부에 따라 피해 규모가 크게 달라지는 만큼 시민들께서 물막이판 설치 지원사업에 적극 신청해 주시길 바란다"며 "시와 구군은 여름철 집중호우로부터 시민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 침수 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com