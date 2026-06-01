스타쉽·아뮤즈 손잡았다…한일 합작 보이그룹 에이엔, 6월 일본서 첫 무대

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스타쉽엔터테인먼트가 일본 대표 엔터테인먼트 기업 아뮤즈와 손잡고 새로운 글로벌 보이그룹을 선보인다.

스타쉽은 1일 에이엔(AEN)의 첫 무대 소식을 알리며 첫 공식 프로필을 공개했다. 에이엔은 한국인 4명과 일본인 3명으로 이뤄진 7인조 보이 그룹이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신인그룹 에이엔. [사진=스타쉽엔터테인먼트, 아뮤즈] 2026.06.01 moonddo00@newspim.com

공개된 프로필에는 지난 2025년 스타쉽이 소속 연습생을 대상으로 진행한 초대형 글로벌 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan')'을 통해 주목받은 지용, 보민, 규현, 하루, 준서, 카이라와 새로운 일본인 멤버 하루토의 단체컷이 공개됐다.

에이엔의 그룹명은 '어 뉴 에라 오브 나우.(A New Era of Now.)'의 약자로, '지금 이 순간을 새롭게 정의하고 만들어가는 새로운 세대'를 의미한다. 일본어로는 '영원(永遠)'이라는 뜻을 담고 있다. 끊임없이 변화하고 성장해 나가는 그룹이 되겠다는 의지가 담긴 이름이다.

에이엔은 본격적인 활동에 앞서 오는 27일 도쿄 SGC 홀 아리아케에서 그리팅 쇼케이스 '에이엔 그리팅 쇼케이스 "퍼스트 인카운터 (AEN Greeting Showcase "First Encounter")를 개최하며 일본에서 첫 무대를 갖는다. 그리팅 쇼케이스는 추첨을 통해 무료로 초대한 3000명의 팬 앞에서 에이엔이 그동안 준비해 온 퍼포먼스를 처음으로 선보이는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.

음악 감각과 뛰어난 구성력, 독창적인 세계관으로 국내외에서 높은 평가를 받고 있는 댄서·코레오그래퍼·연출가 세이시로가 에이엔의 그리팅 쇼케이스 연출을 맡아 완성도 높은 퍼포먼스 무대를 예고했다.

에이엔은 한국과 일본을 거점으로 아시아를 넘어 세계를 무대로 활약할 차세대 글로벌 그룹으로 활동을 전개할 예정이다.

한편, 에이엔 그리팅 쇼케이스는 오는 27일 오후 3시 도쿄 SGC 홀 아리아케에서 개최된다.

moonddo00@newspim.com