헝셩그룹, 중국 문화관광 시장 진출..."약 22억원 납품 완료"

AI 핵심 요약beta
- 헝셩그룹이 1일 중국 주요 플랫폼·IP사에 약 1000만위안 규모 문화관광 제품 납품을 완료했다고 밝혔다
- 중국 문화관광 시장은 2025년 국내 여행객 65억명·소비 6.3조위안 규모로 성장했다
- 헝셩그룹은 완구·IP·공급망 강점을 바탕으로 AI 인터랙티브 완구 등 문화관광 소비 시장으로 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 헝셩그룹이 중국 주요 플랫폼 및 지식재산권(IP) 보유사와 약 1000만위안(22억원) 규모 문화관광 관련 제품 납품을 완료했다고 1일 밝혔다. 납품 대상은 메이퇀, 샤오홍슈, 고궁박물관 등 중국의 주요 플랫폼과 IP사들이다.
회사에 따르면 중국의 문화관광은 관광·문화·콘텐츠·캐릭터·굿즈·체험형 소비 등이 결합된 복합 소비 생태계다. 중국 문화관광부 자료에 따르면 2025년 중국 국내 여행객 수는 65억2200만명으로 전년 대비 16.2% 증가했으며, 관광 소비 규모는 약 6.3조위안(1397조억원)으로 전년 대비 9.5% 성장했다.
헝셩그룹은 기존 완구·IP·공급망 역량을 바탕으로 향후 인공지능(AI) 인터랙티브 완구, IP 기반 문화창작 상품, 관광지 맞춤형 제품, 체험형 소비 콘텐츠 등을 중심으로 사업 영역을 단계적으로 확대할 계획이다.
헝셩그룹 관계자는 "기존 완구 개발·생산·판매 및 공급망 역량을 기반으로 중국 문화관광 소비 시장으로 사업 영역을 확장하는 전략"이라며 "중국 대표 플랫폼 및 IP 관련 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 시장 내 입지를 빠르게 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com