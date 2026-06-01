안성식 전 해경 기획조정관, 종합특검 출석…해경 내란가담 피의자 신분

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'무혐의→피의자' 안성식, 해경 내란가담 의혹 재조명

"성실히 조사받겠다"…총기휴대 지시 여부엔 묵묵부답

방첩사 교류·합수본 자동편제 규정 변경 의혹

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12.3 비상계엄에 가담한 의혹을 받는 안성식 전 해양경찰청 기획조정관이 1일 2차 종합특별검사팀(종합특검) 피의자 조사에 출석했다.

안 전 조정관은 이날 오전 8시께 경기 과천에 있는 종합특검 사무실에 도착해 "성실히 조사 잘 받겠다"는 입장을 밝혔다.

해경 경비함 사진. [사진=해양경찰청]

다만 '해경이 총기 휴대를 지시했는지' 등 취재진의 질문에는 아무런 답을 하지 않고 조사실로 향했다.

안 전 조정관은 내란 부화수행 혐의 피의자 신분이다. 그는 계엄 선포 직후 전국 지휘관 화상회의에서 직원들의 총기 휴대와 합동수사본부 수사 인력 파견을 주장하며 윤석열 전 대통령의 내란 행위에 가담하려 했다는 의혹을 받는다.

앞서 내란특검(조은석 특별검사)은 안 전 조정관을 계엄 사전모의 참여 의혹으로 조사했으나 혐의없음 처분한 바 있다.

이에 종합특검은 지난달 28일 "종합특검은 (내란특검 처분 이후) 계엄 당시 해경의 내란가담 여부에 대한 추가 조사를 통해 안 전 조정관을 피의자로 입건한 후, 해경 본청을 두 차례 압수수색하고 참고인 30여명을 조사한 끝에 안 전 기획조정관의 출석을 요구했다"고 밝혔다.

종합특검은 안 전 조정관이 2023년부터 방첩사와 교류하며 계엄 합수본에 해경이 자동 편제되도록 내부 규정을 변경했는지 수사 중인 것으로 알려졌다.

이날 안 전 조정관을 상대로 그가 해경이 합수본에 편제되도록 사전 관여했는지, 계엄 당일 실제 파견 검토를 주도했는지 등을 추궁할 전망이다.

한편 윤 전 대통령의 충암고·서울대 후배인 안 전 조정관은 특검 수사 대상에 올라 지난해 9월 직위해제됐다가 12월 무혐의 처분을 받고 대기발령 상태로 전환된 바 있다. 이후 헌법 존중 정부혁신 태스크포스(TF)가 발표한 중징계 요구에 따라 해임됐다.

yek105@newspim.com