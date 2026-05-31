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[6·3 지선 전북] 민주당 호남·제주 단체장 후보들, 초광역 협력 선언…'메가시티 구축' 추진

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  • 더불어민주당 호남·제주 광역단체장 후보들이 31일 호남·제주 초광역 메가시티 추진 공동선언을 했다
  • 세 후보는 행정통합이 아닌 정치·경제·사회 협력으로 국가균형발전과 공동성장 기반을 마련하겠다고 밝혔다
  • 재생에너지·관광·농수축산·역사교육·고향사랑기부제 등 다양한 분야 협력과 실무협의 지속으로 실질 성과를 내겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이원택, 민형배, 위성곤 전주서 초광역 메가시티 구축 공동선언
재생에너지·관광·농수산업 연계한 공동성장 협력체계 구축
민주·인권·평화 가치 계승과 주민소득 기반 균형발전 모색

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 소속 호남·제주 광역단체장 후보들이 31일 수도권 집중에 대응하고 국가균형발전을 실현하기 위해 호남·제주 초광역 메가시티 구축에 힘을 모으기로 했다.

이원택 전북도지사 후보와 민형배 전남광주시장 후보, 위성곤 제주도지사 후보는 이날 전주 모래내시장 사거리에서 정책협약식을 열고 전북·광주전남·제주를 잇는 초광역 협력체계 구축을 골자로 한 공동선언문을 발표했다.

이들 세 후보는 행정통합이 아닌 정치·경제·사회적 협력을 강화해 부산·울산·경남, 대구·경북, 대전·충남 등 다른 초광역권과 경쟁할 수 있는 성장 기반을 마련하겠다고 밝혔다.

공동선언문을 들고 기념촬영…[사진=이원택 캠프]2026.05.31 lbs0964@newspim.com

이들은 공동선언을 통해 민주당 원팀 정신 아래 이재명 정의 국가균형발전 기조에 발맞춰 재생에너지와 관광, 문화예술, 농수축산업, 미래산업 등 각 지역의 강점을 연계한 공동 성장 전략을 추진하기로 했다.

또 "전북과 광주전남, 제주는 동학농민혁명과 5·18민주화운동, 제주4·3의 역사적 의미를 민주주의와 평화, 인권의 가치로 계승해 왔다"며 공동의 역사적 자산과 미래 비전을 강조했다.

주요 협력 과제로는 ▲민주·인권·평화 가치 확산▲재생에너지 기반 주민소득 모델 구축▲해양·섬 관광벨트 조성 및 해상교통 협력▲고향사랑기부제 활성화▲농수산물 공동 판로 확대▲섬 주민 이동권 보장▲청년 교류 및 생활인구 확대 등을 제시했다.

특히 동학농민혁명과 제주4·3, 5·18민주화운동의 가치를 미래세대에 계승하기 위한 역사교육과 청소년 교류 프로그램을 공동 추진하기로 했다.

아울러 새만금과 전남 지역 해상풍력·태양광, 제주 재생에너지 역량을 연계해 에너지 고속도로 구축과 탄소중립, RE100 실현에 협력하고 재생에너지 개발 이익을 지역 주민에게 환원하는 주민소득 모델 마련에도 힘을 모으기로 했다.

이와 함께 고향사랑기부제 공동 홍보와 답례품 교류, 관광 연계 프로그램 운영을 통해 생활인구 확대를 추진하고 농수산물 판로 확대와 물류 개선 방안도 공동 모색하기로 했다.

이들 세 후보는 "이번 공동선언이 선언에 그치지 않도록 분야별 실무협의를 이어가고 선거 이후에도 지속 가능한 협력사업을 구체화하겠다"고 강조했다.

이원택 후보는 "재생에너지와 농생명산업, 관광산업 등 지역의 강점을 연결해 호남·제주 초광역 협력체계를 구축하겠다"며 "도민 삶의 변화를 이끌 실질적인 협력사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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