체육공단, '2026 스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스 멤버스 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 28일 ESG 얼라이언스 멤버스 데이를 열었다.
- 31개 회원사 55명이 참석해 올해 계획을 공유했다.
- 회원사는 218개로 늘었고 친환경 행사도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 '2026 스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스 멤버스 데이'를 개최했다.
지난 28일 서울올림픽파크텔에서 개최된 이번 행사는 스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스 회원사 간 교류 및 협력 강화를 위해 열렸다. 체육공단이 사무국을 맡고 있는 '스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스'의 올해 첫 공식 행사로 31개 회원사 소속 임직원 55명이 참석했다.
행사는 신규 가입 회원사 소개를 시작으로 올해 운영계획 및 주요 사업 방향 공유가 진행됐다. 이어서, 지난해 '스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스 어워즈'에서 실천 사례 부문 우수기관으로 선정된 브이엘씨티 스튜디오(VLCT Studios)와 공릉종합사회복지관이 우수사례를 발표해 참석자들로부터 큰 공감을 샀다.
올해 '스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스'는 대한체육회, 스포츠투아이, 용산구시설관리공단 등이 신규 가입하며 회원사가 218개 기관으로 늘었다. 특히, 용산구시설관리공단이 공공 스포츠 시설 운영기관 최초로 회원사에 이름을 올려 앞으로 더욱 강화된 협력체계를 기대할 수 있게 됐다.
최우녕 경영혁신본부장은 "스포츠 이에스지(ESG) 확산을 위해서는 공공과 민간의 협력이 매우 중요하다."라며, "앞으로도 스포츠 분야 이에스지(ESG) 대표 협력 플랫폼으로 성장할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.
한편 체육공단은 텀블러 사용 등 일회용품 최소화, 참석 시 대중교통 이용 권장 등 친환경 행사를 기획해 그 의미를 더했다.
iaspire@newspim.com