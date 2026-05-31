[6·3 지선 부울경]이명박 "박형준, 보수 통합·쇄신 출발점…부산 완성 이끌 것"

부산시장 유세 동참…보수 진영 결집 유도

과거 정부 개발 성과…미래 청사진 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 이명박 전 대통령이 31일 부산을 찾아 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 함께 유세에 나섰다. 보수 진영 전직 대통령들의 잇단 부산 지원 행보가 선거 막판 변수로 떠오르고 있다.

이명박 전 대통령(왼쪽)이 31일 오전 수영로교회에서 박형준 후보와 함께 예배에 참석한 뒤 시민들과 인사를 나누고 있다.[사진=박형준 후보 선거캠프] 2026.05.31

이 전 대통령은 이날 오전 수영로교회 예배에 박 후보와 함께 참석한 뒤 해운대구 구남로와 해운대 전통시장을 찾아 시민들과 인사를 나눴다. 현장에는 상인과 방문객들이 몰려들며 관심을 보였다.

이 전 대통령은 "시장은 말로 하는 정치인이 아니라 일하는 사람이 필요하다"며 "대통령이나 장관이 누구냐보다 부산시장이 누구냐에 따라 부산의 미래가 달라진다"고 밝혔다.

이어 "박형준 시장이 부산을 미래지향적으로 발전시키고 있다"며 "임기 4년을 더 맡기면 인구가 늘고 청년이 모이고 첨단산업 중심지로도 발전할 수 있다"고 강조했다.

박 후보는 이 전 대통령의 방문에 감사를 전하며 서부산 개발과 북항 재개발 성과를 언급했다. 그는 "이명박 대통령 재임 시절 강서 그린벨트 해제와 4대강 사업 연계로 에코델타시티와 삼락·화명·맥도 생태공원이 조성될 수 있었다"고 말했다.

그 또 "부산을 금융중심지로 지정하고 북항 재개발을 핵심 사업으로 끌어올린 것도 이명박 정부의 결단"이라며 "당시의 판단이 지금 부산의 미래 청사진과 맞닿아 있다"고 전했다.

박 후보는 "시민대통합과 보수대통합의 흐름이 커지고 있다"며 "이번 방문을 계기로 부산 시민이 하나로 힘을 모아 달라"고 호소했다. 이어 "가덕신공항과 BuTX, 물류 트라이포트 구축으로 부산을 세계도시로 완성하겠다"고 다짐했다.

ndh4000@newspim.com