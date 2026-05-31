인천 검단2산단 부지 내 금개구리 서식…환경단체, 공사 중단·보전대책 촉구

AI 핵심 요약beta
- 인천 검단생태하천위원회가 31일 검단천 지류 인근에서 멸종위기 금개구리 35마리를 발견했다고 밝혔다
- 금개구리가 발견된 곳은 검단2산업단지 조성 부지로 현재 산단 공사가 진행중인 것으로 파악됐다
- 위원회는 국민신문고 신고와 함께 환경부·인천시 등에 공사 중단과 습지 보전 대책 마련을 촉구할 예정이라고 했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 환경단체가 검단2산업단지 조성 부지 내에서 멸종위기 금개구리가 서식하고 있다며 공사 중단을 촉구했다.
인천 검단생태하천위원회는 서구 오류동 검단천 지류 부근 습지에서 멸종위기 2급 야생생물인 금개구리 35마리를 발견했다고 31일 밝혔다.
이 단체는 검단 하천 생태조사 과정에서 금개구리를 발견했으며 향후 정밀 모니터링을 진행할 예정이라고 했다.
금개구리가 발견된 곳은 현재 검단2산업단지 부지 내로 현재 산단 조성 공사가 진행중인 것으로 파악됐다.
금개구리는 환경부가 지정한 멸종위기 야생생물 2급으로 논과 습지 등 깨끗한 담수에서 주로 서식하는 것으로 알려져 있으며 개발에 따른 서식지 감소 등으로 개체 수가 크게 줄어 보호 대상종으로 관리되고 있다.
검단 하천위원회는 국민신문고로 금개구리 발견 사실을 신고했으며 환경부와 인천시, 서구청 등에 이 같은 사실을 알리고 하천의 공사 중단과 습지 보전 대책 마련 등을 촉구할 예정이라고 밝혔다.
hjk01@newspim.com