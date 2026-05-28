"살던 곳에서 돌봄 받는다"…대전시사회서비스원, 통합돌봄 논의

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재가돌봄·간호조무사 역할·근감소증 관리 등

의료·요양·복지 연계 강화 필요성 공감

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시사회서비스원이 초고령사회에 대응한 지역 기반 통합돌봄 체계 구축 방안을 논의하기 위해 의료·요양·돌봄 분야 관계자들과 머리를 맞댔다.

대전시사회서비스원은 지난 27일 '제2차 통합돌봄 거버넌스 온라인 포럼'을 열고 고령자의 지역사회 계속 거주(AIP·Aging in Place) 실현과 돌봄 공백 해소 방안 등을 논의했다고 28일 밝혔다.

제2차 통합돌봄 거버넌스 온라인 포럼. [사진=대전사회서비스원] 2026.05.28 gyun507@newspim.com

이번 포럼에서는 ▲재가 노인 돌봄 사례와 지역사회 기반 돌봄 전략 ▲요양 돌봄 내 간호조무사의 역할 ▲통합돌봄 대상자의 건강 상태 파악을 위한 근육감소증 측정 체계 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

첫 발표에 나선 김미애 대전재가노인복지협회 회장은 "AIP는 단순히 집에 머무는 개념이 아니라 익숙한 지역사회 안에서 관계와 일상, 돌봄이 지속되는 삶의 방식"이라며 지역사회 중심 돌봄 체계의 중요성을 강조했다.

이어 김진석 대전충남간호조무사회 회장은 초고령사회에서 요양 돌봄 현장의 역할이 더욱 중요해지고 있다고 진단했다. 그는 건강 상태 변화 관찰과 위생·영양 관리, 투약 지도 보조 등 현장 인력의 세밀한 역할이 필요하다고 설명했다.

김용안 빈체레바이오헬스 대표는 통합돌봄 체계가 효과적으로 작동하기 위해서는 대상자의 신체 기능과 건강 위험도를 사전에 파악할 수 있는 관리 체계 구축이 필요하다고 제안했다.

발표 이후에는 서비스 연계 지연과 기관 간 역할 조정, 정보 공유 한계, 지속적인 모니터링 체계 부족 등 현장 과제를 중심으로 토론이 이어졌다.

김인식 원장은 "이번 포럼은 현장에서 필요한 실행 과제를 구체적으로 논의한 자리였다"며 "앞으로도 의료·요양·돌봄 기관 간 협력 구조를 촘촘히 구축해 대전형 통합돌봄이 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

한편 대전시사회서비스원은 다음 달에도 재택의료와 방문형 건강관리, 의료·요양·돌봄 연계 사례 등을 주제로 통합돌봄 거버넌스 포럼을 이어갈 예정이다.

gyun507@newspim.com