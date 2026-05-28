[2026WC] '홍명보호' 월드컵 상대 남아공, 해외파 9명 포함 26인 대표팀 명단 확정 발표

AI 핵심 요약beta
- 남아프리카공화국이 28일 2026 북중미월드컵 최종 26인 명단을 발표했다
- 명단은 자국 리그 위주로 구성됐고 마멜로디 선다운스·올랜도 파이리츠가 각각 8명씩 배출했다
- 한국보다 FIFA 랭킹은 낮지만 에이스 포스터를 앞세운 남아공은 25일 한국과 조별리그에서 맞붙는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한민국 축구대표팀과 조별리그에서 맞붙을 남아프리카공화국(남아공)이 2026 북중미 월드컵 최종 명단을 발표했다.
남아공축구협회는 28일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 최종 명단을 발표했다.
위고 브로스 남아공 감독은 시릴 라마포사 남아공 대통령, 대니 조르단 남아공축구협회장 앞에서 직접 선수 이름을 불렀다. 남아공은 해외파 선수들이 많이 없어 자국 리그 선수 위주로 선발했다.
26명 중 무려 19명이 남아공 리그 출신이다. 남아공 리그 출신 중에서도 자국 최강팀으로 꼽히는 마멜로디 선다운스와 올랜도 파이리츠가 각각 8명씩 대표팀을 배출했다. 두 팀을 제외한 다른 14개 팀에서는 3명 배출에 그쳤다.
7명 중 5명이 유럽 리그에서 뛰는 선수다. 주축 공격 라일 포스터(번리FC)를 포함해 수비수 이메 오콘(하노버), 미드필더 사무켈레 카비니(몰데), 스페펠로 시톨레(톤델라), 공격수 타펠로 마세코(리마솔)가 대표팀에 발탁됐다.
특히 2023-2024시즌부터 번리에서 활약한 포스터가 주목할 선수로 꼽힌다. 영국 프로축구 리그(EPL) 첫 시즌 24경기 5골 3도움을 기록했지만, 팀의 강등을 막지 못했다. 이후 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)을 거쳐 다시 1부 리그로 돌아왔다. 하지만 포스터는 올 시즌 26경기 3골 2도움에 그쳤다. 그래도 A매치 26경기 10골을 기록할 정도로 대표팀에선 강한 모습을 보여줬다.
다른 2명은 미국 메이저리그사커(MLS) 출신으로, 올웨투 마카냐(필라델피아)와 음베케젤리 음보카지(시카고)가 대표팀에 승선했다. 음보카지는 남아공 내에서도 기대가 큰 유망주고, 마카냐는 A매치 출전 경력은 없지만 브로스 감독의 선택을 받았다.
남아공은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위로, 25위 한국보다는 한참 아래다. 게다가 지금까지 4번 나섰던 결선에서도 조별리그를 통과한 적 없다. 한국 대표팀이 우위라고 할 수 있지만, 최근 다른 나라들의 축구 유망주들의 기량 성장을 보면 이마저도 확신할 수 없다.
한편 한국과 남아공은 오는 25일 오전 10시에 멕시코 몬테레이 스타디움에서 맞붙는다.
willowdy@newspim.com