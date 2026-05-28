[2026WC] '홍명보호' 월드컵 상대 남아공, 해외파 9명 포함 26인 대표팀 명단 확정 발표

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한민국 축구대표팀과 조별리그에서 맞붙을 남아프리카공화국(남아공)이 2026 북중미 월드컵 최종 명단을 발표했다.

남아공축구협회는 28일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 최종 명단을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 남아프리카공화국 대표팀 명단. [사진=남아프리카 공화국 축구협회 공식 SNS] 2026.05.28 willowdy@newspim.com

위고 브로스 남아공 감독은 시릴 라마포사 남아공 대통령, 대니 조르단 남아공축구협회장 앞에서 직접 선수 이름을 불렀다. 남아공은 해외파 선수들이 많이 없어 자국 리그 선수 위주로 선발했다.

26명 중 무려 19명이 남아공 리그 출신이다. 남아공 리그 출신 중에서도 자국 최강팀으로 꼽히는 마멜로디 선다운스와 올랜도 파이리츠가 각각 8명씩 대표팀을 배출했다. 두 팀을 제외한 다른 14개 팀에서는 3명 배출에 그쳤다.

7명 중 5명이 유럽 리그에서 뛰는 선수다. 주축 공격 라일 포스터(번리FC)를 포함해 수비수 이메 오콘(하노버), 미드필더 사무켈레 카비니(몰데), 스페펠로 시톨레(톤델라), 공격수 타펠로 마세코(리마솔)가 대표팀에 발탁됐다.

특히 2023-2024시즌부터 번리에서 활약한 포스터가 주목할 선수로 꼽힌다. 영국 프로축구 리그(EPL) 첫 시즌 24경기 5골 3도움을 기록했지만, 팀의 강등을 막지 못했다. 이후 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)을 거쳐 다시 1부 리그로 돌아왔다. 하지만 포스터는 올 시즌 26경기 3골 2도움에 그쳤다. 그래도 A매치 26경기 10골을 기록할 정도로 대표팀에선 강한 모습을 보여줬다.

다른 2명은 미국 메이저리그사커(MLS) 출신으로, 올웨투 마카냐(필라델피아)와 음베케젤리 음보카지(시카고)가 대표팀에 승선했다. 음보카지는 남아공 내에서도 기대가 큰 유망주고, 마카냐는 A매치 출전 경력은 없지만 브로스 감독의 선택을 받았다.

남아공은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위로, 25위 한국보다는 한참 아래다. 게다가 지금까지 4번 나섰던 결선에서도 조별리그를 통과한 적 없다. 한국 대표팀이 우위라고 할 수 있지만, 최근 다른 나라들의 축구 유망주들의 기량 성장을 보면 이마저도 확신할 수 없다.

한편 한국과 남아공은 오는 25일 오전 10시에 멕시코 몬테레이 스타디움에서 맞붙는다.

willowdy@newspim.com